Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/4 cho biết: "193 quân nhân Nga đã được đưa trở về nhà từ khu vực do chính quyền Kiev kiểm soát. Ngược lại, Moscow cũng trao trả số lượng tù binh tương đương cho Ukraine".

Binh lính Nga được trả tự do sau đợt trao đổi tù binh với Ukraine. Video: RT

Những binh sĩ Nga sau khi được trao trả đang có mặt tại Belarus, nơi họ được hỗ trợ tâm lý và chăm sóc y tế ban đầu trước khi trở về nước để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Đây là đợt trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine, tiếp nối một thỏa thuận tương tự diễn ra hồi đầu tháng trong thời gian ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo. Lúc đó, mỗi bên đã trao trả 175 tù binh.

Theo giới quan sát, dù diễn ra rải rác và phụ thuộc nhiều vào trung gian quốc tế nhưng các đợt trao đổi tù binh vẫn được xem là một trong số ít kênh hợp tác hiếm hoi còn duy trì giữa Moscow và Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Chỉ huy Ukraine bị cách chức vì binh lính "gầy gò"

Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 24/4 đã thông báo cách chức chỉ huy của Quân đoàn số 10 và Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 14 vì cáo buộc để mất vị trí trên tiền tuyến và không hỗ trợ đầy đủ cho binh lính.

Hình ảnh binh lính Ukraine trong tình trạng thiếu thốn lương thực. Ảnh: Kyiv Independent

"Ông Taras Maksimov sẽ thay thế ông Anatolii Lysetskyi làm chỉ huy Lữ đoàn số 14. Ông Serhii Perts, chỉ huy của Quân đoàn số 10 đã bị cách chức và giáng cấp. Ông Artem Bohomolov sẽ trở thành chỉ huy mới của quân đoàn. Những người mới được bổ nhiệm sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bình thường hóa tình hình và đảm bảo tiếp tế cho binh sĩ ở các vị trí chiến đấu", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều hình ảnh về các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến trong tình trạng "gày gò" được lan truyền trên mạng xã hội. Theo những người đăng tải, các binh lính Ukraine được cho không có thức ăn và nước uống do sự tắc trách của chỉ huy.