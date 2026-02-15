Theo Tân Hoa xã, Tết Âm lịch là dịp lễ đón mừng năm mới theo lịch âm ở một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên. Nhờ sự phát triển của thông tin hiện đại và giao lưu văn hóa nên nhiều nước ở các khu vực khác cũng dần biết đến và tổ chức các hoạt động đón chào Tết Nguyên đán.

Năm nay, ở thành phố Saint Petersburg của Nga, nhà chức trách đã cho mở các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như biến kiểm (thay đổi mặt nạ trong chớp mắt); hướng dẫn người dân địa phương về nghệ thuật cắt giấy, múa cổ truyền… để đón chào Tết Bính Ngọ 2026.

Ảnh: THX

Ảnh: THX

Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, người dân địa phương có cơ hội tham gia lễ hội đèn lồng và chiêm ngưỡng múa lân, môn nghệ thuật múa dân gian đường phố thường được biểu diễn trong những dịp đặc biệt.

Ảnh: THX

Ảnh: THX

Ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), chính quyền địa phương đã tổ chức hoạt động biểu diễn bằng máy bay không người lái (UAV). Do con giáp cầm tinh năm nay là ngựa nên dàn UAV được lập trình xếp thành hình của con vật này.

Ảnh: THX

Ảnh: THX

Tại Azerbaijan, trong những ngày gần đây, các sinh viên theo học tại Học viện Khổng Tử đã tham gia vào nhiều tiết mục mừng Tết Âm lịch như hát hoặc chơi nhạc cụ có liên quan đến Trung Quốc.

Ảnh: THX