Tờ Guardian ngày 13/2 đưa tin, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tuần này đã có chuyến đi thị sát và chúc Tết Nguyên đán người dân ở thủ đô Bắc Kinh. Khi tới quận Đông Thành, ông Tập đã ghé thăm một tiệm bánh ngọt truyền thống mang tên "Đạo Hương Thôn".

Sau khi các hình ảnh và thông tin về chuyến thăm của ông Tập được truyền thông địa phương đăng tải, lượng khách hàng của tiệm bánh này đã tăng vọt, khi ai cũng muốn mua loại bánh giống với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Được biết, hóa đơn của ông Tập tại tiệm bánh này là 45 tệ (khoảng 170.000 đồng).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm một tiệm bánh ngọt ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn mua 3 loại bánh, gồm bánh quẩy mật ong, bánh quẩy nhân kem và bánh hoa táo đỏ. Hiện có rất nhiều khách hàng muốn mua những loại bánh này và chúng tôi đã phải nhiều lần bổ sung thêm để đáp ứng nhu cầu của mọi người", chủ tiệm bánh "Đạo Hương Thôn" nói với truyền thông Trung Quốc.

Ngoài "Đạo Hương Thôn", ông Tập cũng tới thăm một tiệm bánh khác mang tên "Lợi Nghĩa" để mua một ổ bánh mỳ trái cây 14 tệ (52.000 đồng). Nhà lãnh đạo Trung Quốc từng nói rằng ông rất thích các loại bánh mỳ của cửa hàng này khi còn nhỏ.

Theo tờ Guardian, sở thích cá nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên trở thành xu hướng tại Trung Quốc, được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Vào năm 2022, giới trẻ Trung Quốc đã khởi xướng trào lưu mặc đồ "phong cách cơ quan", lấy cảm hứng từ những bộ trang phục thường được ông Tập lựa chọn.