The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - Dự án nổi bật trên trục QL13

“Bùng nổ” nguồn cung căn hộ vùng ven TP.HCM

Năm 2025 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của bất động sản vùng ven TP.HCM, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập hành chính. Hàng loạt dự án mới tung ra thị trường, tập trung nhiều trên trục Quốc lộ 13 (QL13) - nơi có lợi thế lớn về hạ tầng giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục lan rộng trong năm 2026, khi người mua ngày càng ít bị rào cản bởi yếu tố địa giới hành chính, mà ưu tiên nhiều hơn về tiện ích, tính kết nối và chất lượng sống trong một không gian đô thị liên thông.

Dự án đã hoàn thiện luôn là tâm điểm thu hút nhà đầu tư

Theo số liệu được chia sẻ từ batdongsan.com.vn, giá chung cư tại Bình Dương cũ tăng 30%, mức độ quan tâm với chung cư bán trên thị trường Bình Dương cũ tăng đến 48%, đặc biệt ở các địa bàn như Thuận An, Dĩ An trước đây, luôn thu hút lượng quan tâm lớn trong năm 2025.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết tổng nguồn cung tại các dự án mở bán mới tại TP.HCM sôi động ở trục Đông Bắc do xu hướng hình thành hạ tầng kết nối và giãn dân. Trong đó, Thuận An (cũ) đứng đầu thị trường về nguồn cung với 13.714 căn hộ, kế đến là Dĩ An (cũ) với 13.048 căn hộ. Đáng chú ý, các khu vực Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một (cũ) ghi nhận lợi suất cho thuê từ 3,2-5,1%, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của khu vực TP.HCM cũ, qua đó gia tăng sức hút của phân khúc căn hộ tại các địa bàn này.

Dự án hoàn hiện, sinh lời ngay là điểm sáng

Sự phát triển của hạ tầng như tuyến vành đai, metro, mở rộng QL13 đã và đang là cú hích lớn làm thay đổi giá trị bất động sản. Có thể thấy, các dự án bám dọc trục QL13 được hưởng lợi nhờ và khả năng kết nối vượt trội đến các khu vực trọng điểm như sân bay, trung tâm TP.HCM và các vùng kinh tế khác.

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 có hệ tiện ích ấn tượng lên đến 4000m2

Không chỉ thuận tiện di chuyển, khu vực này còn là thủ phủ công nghiệp lớn với VSIP, Mỹ Phước…, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động. Chính nguồn cầu ở thực và nhu cầu thuê ổn định này tạo đòn bẩy vững chắc cho bất động sản khu vực phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, các dự án đã hoàn thiện, có khả năng sinh lời ngay được “săn đón”. Nổi bật trong số đó phải kể đến dự án The Habitat Binh Duong giai đoạn 3. Dự án nằm trên đại lộ Hữu Nghị, ngay cửa ngõ khu công nghiệp VSIP1, chỉ mất 2 phút đến Aeon Mall Bình Dương cùng với các tiện ích khác như Sân Golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex, trường mầm non… chỉ trong bán kính 2km.

Khu quảng trường trung tâm tại dự án

The Habitat Binh Duong được phát triển bởi những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản như VSIP - Sembcorp Gateway (đơn vị hợp tác giữa VSIP), tập đoàn Sembcorp Properties (trực thuộc Sembcorp Industries, Singapore) và MC Development Asia (trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản).

Nhận nhà và cho thuê ngay với chỉ từ 750 triệu đồng

Chủ đầu tư dự án The Habitat Binh Duong đang đưa ra ưu đãi đặc biệt, với chính sách thanh toán chỉ từ 750 triệu đồng (tương đương 30%), khách hàng có thể nhận nhà ngay, phần còn lại được giãn tiến độ đến năm 2027. Đây là giải pháp tài chính tối ưu giúp người mua sở hữu nhà dễ dàng, giảm áp lực tài chính, đồng thời có thể tạo dòng tiền từ việc cho thuê ngay.

Không chỉ thuận tiện về tài chính, dự án còn ghi điểm với hệ thống tiện ích hiện đại lên đến 4.000m² như hồ bơi tràn dài 50m, phòng gym, sauna, vườn thiền, khu yoga ngoài trời, khu BBQ, sân chơi trẻ em... mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn và cân bằng giữa thư giãn và rèn luyện sức khỏe.

Phòng gym hiện đại với tầm nhìn hướng về công viên trung tâm

The Habitat Binh Duong không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư bền vững với tiềm năng tăng giá rõ rệt nhờ vào vị trí đắc dịa, yếu tố pháp lý và tỷ suất sinh lời từ nguồn khách thuê ổn định trong khu VSIP 1.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: VSIP - Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hòa, TP.HCM

