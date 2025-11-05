Xu hướng đầu tư thông minh với bất động sản “dòng tiền”

Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự thay đổi trong cách nhà đầu tư ra quyết định, thay vì chỉ tập trung vào việc chờ giá tăng, ngày càng nhiều người tìm kiếm các sản phẩm có thể cho thuê hoặc sử dụng thực tế - một xu hướng được gọi là “đầu tư dòng tiền”.

Hình ảnh thực tế dự án The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3

Theo báo cáo mới nhất từ Batdongsan.com.vn, trong 10 tháng đầu năm 2025, có đến 83% người tham gia khảo sát nằm trong độ tuổi từ 18 đến 44 và 65% có thu nhập từ 15 - 50 triệu đồng/tháng. Nhóm khách hàng này đánh giá cao những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc cho thuê, thay vì chỉ để đầu tư lướt sóng. Xu hướng này càng rõ nét khi các giao dịch ở khu vực trung tâm có dấu hiệu chững lại, còn những vùng TP.HCM mở rộng (Bình Dương cũ) hoặc giáp ranh như Đồng Nai lại ghi nhận lượng quan tâm tăng. Báo cáo quý III/2025 từ Batdongsan.com.vn nhận định: “Dòng tiền đang rời khỏi trung tâm và lan tỏa ra vùng ven”. Nhà đầu tư hiện ưu tiên bất động sản có giá hợp lý, tiềm năng cho thuê tốt, và kết nối hạ tầng đồng bộ.

Nói cách khác, tiêu chí lựa chọn bất động sản giờ đây xoay quanh 3 yếu tố chính: vị trí thuận tiện - mức giá vừa túi tiền - khả năng khai thác sử dụng thực tế. Các khu vực mới sáp nhập TP.HCM (Bình Dương cũ) hoặc giáp ranh như Đồng Nai đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn vì còn nhiều dư địa tăng trưởng và chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể.

Cơ hội đầu tư chỉ từ 750 triệu đồng

Thay vì tìm kiếm một sản phẩm hình thành trong tương lai với nhiều rủi ro về pháp lý hoặc biến động giá, khách hàng đầu tư bất động sản có thể yên tâm hơn với những sản phẩm đã được xây dựng hoàn thiện như The Habitat Binh Duong. Với chính sách bán hàng hấp dẫn từ chủ đầu tư, khách mua chỉ cần thanh toán trước 30%, tương đương khoảng 750 triệu đồng là có thể sở hữu ngay căn hộ để bắt đầu cho thuê, và phần còn lại sẽ được giãn thanh toán đến 2027.

The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 nằm ngay cửa ngõ KCN VSIP 1

Dự án tọa lạc tại cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1 - khu công nghiệp đầu tiên của Bình Dương, được hình thành từ năm 1996 với quy mô 500 ha, phát triển theo tiêu chuẩn Singapore, hướng đến mô hình khu công nghiệp hiện đại, xanh và thân thiện với môi trường. The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 do Công ty TNHH Phát triển VSIP Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư - liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản). Đây đều là những thương hiệu uy tín quốc tế, bảo chứng cho chất lượng Singapore, pháp lý minh bạch và giá trị đầu tư bền vững cho khách hàng.

Sau gần 30 năm phát triển, VSIP 1 hiện là nơi làm việc của hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cấp cao, tạo ra nguồn cầu thuê ổn định, lâu dài cho thị trường nhà ở khu vực. Chính nguồn khách thuê hiện hữu này là lợi thế lớn giúp các dự án xung quanh như The Habitat Binh Duong duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền cho thuê ổn định.

Tiềm năng sinh lời tăng cao với sóng hạ tầng

Hạ tầng giao thông trong khu vực đang ngày một hoàn thiện. Đơn cử như QL13 mở rộng đến 60m; vành đai 3 TP.HCM, đi qua các phường vệ tinh (Bình Dương, Đồng Nai và Long An cũ) dự kiến thông xe toàn tuyến vào giữa năm 2026. Đặc biệt, khu vực phường Bình Hoà (TP. Thuận An cũ) nằm tại điểm giao chiến lược, được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng trọng điểm này. Yếu tố này thúc đẩy tiềm năng tăng giá cho dự án The Habitat Binh Duong.

Hồ bơi tràn 50m

Cùng với đó là môi trường sống hiện đại, tiện nghi, cách Aeon Mall, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex trong bán kính 2km, góp phần đưa dự án trở thành lựa chọn hấp dẫn cho cả người mua ở thực lẫn khách hàng tìm thuê. Dự án có khu vực tiện ích rộng hơn 4000m2 với hồ bơi tràn 50m, hồ bơi trẻ em, phòng gym, sauna, khu yoga, vườn thiền, khu vực BBQ…đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho một cuộc sống chất lượng.

Thông tin dự án

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Địa chỉ: Đường số 3, VSIP 1, Phường Bình Hoà, TP.HCM

(Nguồn: VSIP - Sembcorp Gateway)