Cuối tuần qua, Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2) tiếp tục giữ vững ngôi đầu phòng vé Việt với 31,5 tỷ đồng cùng số suất chiếu áp đảo. Hiện doanh số của phim tại rạp Việt đã đạt 186 tỷ và dự đoán sẽ sớm cán mốc 200 tỷ trong những ngày tới.

Cảnh trong phim "Zootopia 2". Ảnh: Disney.

Giành vị trí á quân là bộ phim hoạt hình vừa ra rạp Vua của các vua với 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, có thể thấy khoảng cách doanh thu cực lớn giữa hai bộ phim hoạt hình đứng đầu phòng vé khi Vua của các vua chỉ bằng 1/5 Zootopia 2

Hoàng tử quỷ với sự góp mặt của dàn diễn viên Anh Tú Atus, Lương Thế Thành bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé khi chỉ thu 4,8 tỷ đồng cuối tuần qua. Hiện phim mới chỉ đạt 25 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Trong khi đó, Truy tìm long diên hương với sự góp mặt của Doãn Quốc Đam vẫn vững vàng ở Top 4 với 4,2 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần qua và hiện đã vượt mốc 200 tỷ đồng ở rạp Việt.

NSND Thanh Hoa và con trai NSND Trần Lực đóng chính phim "Thế hệ kỳ tích".

Bộ phim gây chú ý cuối tuần qua là Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam từng gây sốt hồi đầu năm với phim doanh thu trăm tỷ Đèn âm hồn. Tác phẩm chiếu sớm từ 10/12 và chính thức ra rạp từ 12/12 nhưng tính đến sáng 15/12 chỉ thu về 712 triệu đồng. Như vậy, phim đã nắm chắc phần lỗ và lọt top những phim Việt có doanh thu thấp nhất 2025.

Ngay ngày đầu phim chiếu chính thức, đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ trên trang cá nhân: "Cám ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau, thời điểm này Nam rất mong nhận được những ý kiến chia sẻ, review của các bạn về phim Thế hệ kỳ tích ở dưới bình luận để có thể đứng dậy ở lần sau".

Cuối tuần này, phòng vé dự kiến sẽ rung chuyển với sự xuất hiện của bom tấn Avatar 3. Do vậy rất khó để Thế hệ kỳ tích lội ngược dòng.