Các nguồn tin cho hay, ưu tiên hàng đầu của MU là mang về 2 bản hợp đồng chất lượng cho tuyến giữa ở chuyển nhượng hè 2026 và một số cái tên đã được đưa vào trong danh sách rút gọn.

Tiền vệ Tonali (Newcastle) và ngôi sao Wharton (Crystal Palace) được cho nằm trong số đó. Tuy nhiên, theo talkSPORT, họ không phải là ứng viên hàng đầu.

Tonali sẵn sàng chia tay ‘Chích chòe’, với các thông tin ban đầu được loan đi, MU không ngại mạnh tay kích hoạt ‘bom tấn. Nhưng lúc này, tình hình có vẻ không tiếp diễn theo hướng ấy.

Nguồn trên cho biết, đội ngũ tuyển dụng MU đặt lên bàn cân và hiện thấy không đến mức phải chi đậm cho ngôi sao người Italia – dự kiến Newcastle sẽ hét giá khoảng 100 triệu bảng. Chưa kể Tonali nhiều khả năng cũng đòi mức lương cao thuộc top đầu ở Old Trafford.

Với Adam Wharton, MU được cho từ bỏ hẳn việc theo đuổi ngôi sao của Crystal, bởi lý do anh có lối chơi quá giống với Kobbie Mainoo, tài năng mà CLB đang chuẩn bị ký gia hạn hợp đồng. Vì thế, họ thấy không có lý do gì phải chi ra tầm 70 triệu bảng cho thương vụ này.

MU dự kiến có kỳ chuyển nhượng hè bận rộn, trong bối cảnh thầy trò Carrick tiến gần mục tiêu lấy vé dự Cúp C1 mùa sau. Tuy nhiên, ngay cả khi có tiền thì việc mua sắm của họ cũng không dễ dàng, bởi phải ‘đấu’ với nhiều đối thủ.

Mùa hè chưa đến, nhưng MU được loan báo đã bị Man City ‘đánh bật’ trong vụ theo đuổi mục tiêu hàng đầu – tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest). Theo Athletic, vì điều này mà 'Quỷ đỏ' có thể khơi lại mối quan tâm với Carlos Baleba (Brighton).

MU (55 điểm) hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, với giải đấu còn 7 trận nữa. ‘Quỷ đỏ’ đạt kết quả tốt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick – thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1, kể từ lúc thay Amorim hồi tháng 1.