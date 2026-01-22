Ngày 22/1, UFC - tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu thế giới cùng FPT Play công bố thỏa thuận hợp tác bản quyền trong nhiều năm. Theo thỏa thuận đã ký, nền tảng truyền hình này độc quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ các sự kiện UFC Numbered và Fight Nights, bắt đầu từ UFC 324: GAETHJE vs. PIMBLETT 2 vào Chủ Nhật, ngày 25/1.

Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, FPT Play giới thiệu loạt chương trình độc quyền như UFC Countdown, UFC Connected và ROAD TO UFC – giải đấu mang đến cơ hội cho các tài năng MMA triển vọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thẳng tiến đến UFC. Đơn vị này cùng đối tác hợp tác dài hạn, phân phối nội dung trên đa dạng hạ tầng, bao gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, OTT, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam được xem các trận MMA đỉnh cao.

UFC là tổ chức võ thuật tổng hợp hàng đầu thế giới với hơn 700 triệu người hâm mộ và khoảng 330 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi năm, UFC tổ chức hơn 40 sự kiện trực tiếp tại các đấu trường danh giá nhất toàn cầu, đồng thời phân phối chương trình đến hơn 950 triệu hộ gia đình thông tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách võ sĩ của UFC quy tụ những ngôi sao MMA xuất sắc nhất thế giới, đại diện cho hơn 75 quốc gia.