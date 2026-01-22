Highligts Novak Djokovic 3-0 Francesco Maestrelli

Ở vòng 2 Australian Open, Novak Djokovic chạm trán tay vợt trẻ người Italia Francesco Maestrelli và không gặp quá nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp.

Dù sở hữu lợi thế về chiều cao, Maestrelli lại nhập cuộc không tốt khi liên tục mắc lỗi giao bóng một. Ngay ở game thứ 2, tay vợt người Italia đã để mất break, tạo điều kiện để Djokovic sớm nắm quyền kiểm soát.

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai đáng kinh ngạc - Ảnh: AO

Trong set 1, Djokovic thi đấu nhàn nhã, giữ chắc các game cầm giao bóng và gần như không cho đối thủ cơ hội gây bất ngờ. Dù bỏ lỡ thêm một break ở game 8, “Nole” vẫn dễ dàng khép lại set đấu với chiến thắng 6-3 nhờ khả năng giao bóng ổn định.

Bước sang set 2, Djokovic tiếp tục tăng tốc. Anh giành break ngay game đầu tiên, rồi liên tục áp đảo bằng những cú passing chính xác và các pha đánh topspin có độ nặng cao. Maestrelli nỗ lực chống đỡ nhưng vẫn để mất thêm break, chấp nhận thua nhanh 2-6.

Niềm vui của Nole sau khi giành vé vào vòng 3 Grand Slam đầu tiên trong năm 2026 - Ảnh: AO

Set 3 chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về thể lực. Maestrelli xuống sức, trong khi Djokovic vẫn duy trì độ bền đáng nể, liên tục thắng trong các pha bóng dài.

Dù có một cơ hội break, tay vợt Italia không thể tận dụng, để Novak Djokovic khép lại set đấu 6-2 và thắng chung cuộc 3-0, tiến vào vòng 3 giải Grand Slam đầu tiên trong năm một cách thuyết phục.