Highlights Jannik Sinner 3-0 James Duckworth

Chạm trán tay vợt hạng 88 thế giới James Duckworth, Jannik Sinner nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những game đầu tiên.

Ở set 1, tay vợt người Italia chơi gần như hoàn hảo, liên tục gây sức ép lên các game giao bóng của đối thủ. Duckworth chỉ kịp giành duy nhất một game thắng trước khi gác set với tỷ số cách biệt 1-6 sau vỏn vẹn 26 phút thi đấu.

Jannik Sinner không mấy khó khăn để lấy vé đi tiếp - Ảnh: AO

Sang set 2, Duckworth cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận khi vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt chủ nhà suýt giành break ở game 2 và đặc biệt xuất sắc cứu ba break-point liên tiếp ở game 5, khiến khán giả trên sân phấn khích.

Tuy nhiên, sự hưng phấn đó không kéo dài. Đến game 7, Duckworth mắc sai lầm trong những pha xử lý then chốt, tạo cơ hội để Sinner bẻ game quyết định và khép lại set đấu với chiến thắng 6-4.

Bước vào set 3, Duckworth không còn duy trì được cường độ thi đấu. Sinner tận dụng triệt để sự sa sút của đối thủ, giành liền hai break-point để kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Set đấu khép lại với tỷ số 6-2, ấn định chiến thắng 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) cho Sinner, qua đó ghi tên mình vào vòng 3 Australian Open một cách thuyết phục.