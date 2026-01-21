Highlights Learner Tien 3-1 Alexander Shevchenko:

Learner Tien có màn trình diễn thuyết phục khi vượt qua Alexander Shevchenko với tỷ số 3-1 (6-2, 5-7, 6-1 và 6-0), qua đó giành quyền vào vòng 3 đơn nam Australian Open 2026.

Ngay từ set đầu tiên, tay vợt gốc Việt đã cho thấy sự chủ động và tự tin. Những cú thuận tay uy lực cùng khả năng di chuyển linh hoạt giúp anh sớm kiểm soát thế trận, khép lại set 1 với chiến thắng 6-2.

Learner Tien thi đấu bùng nổ ở vòng 2 - Ảnh: AO

Sang set 2, Shevchenko vùng lên mạnh mẽ, tận dụng một vài thời điểm chững lại của đối thủ để giành chiến thắng sát nút 7-5.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tay vợt Kazakhstan làm được. Ở set 3, Learner Tien trở lại đầy quyết đoán, liên tục bẻ game giao bóng của Shevchenko để thắng nhanh 6-1.

Đỉnh cao là set 4, khi Learner Tien hoàn toàn áp đảo, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào và khép lại trận đấu bằng chiến thắng trắng 6-0.

Chiến thắng này đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Learner Tien, đồng thời cho thấy tiềm năng lớn của tay vợt trẻ gốc Việt tại đấu trường Grand Slam.