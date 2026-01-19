Highlights Novak Djokovic 3-0 Pedro Martinez

Novak Djokovic đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo để đánh bại Pedro Martinez với tỷ số 6-3, 6-2, 6-2, qua đó chạm tới cột mốc 100 trận thắng tại Australian Open.

Thành tích này giúp tay vợt người Serbia trở thành biểu tượng mới của sự bền bỉ và ổn định tại Melbourne Park, đồng thời tiến sát kỷ lục 102 chiến thắng của Roger Federer.

Thành tích của Djokovic tại các giải Grand Slam - Ảnh: US

Theo thống kê của ATP, Djokovic hiện là tay vợt duy nhất trong lịch sử sở hữu từ 100 chiến thắng trở lên ở ba giải Grand Slam khác nhau, gồm Australian Open, Wimbledon và Roland Garros. Con số ấy phản ánh sự thống trị kéo dài của anh ở nhiều mặt sân, qua nhiều giai đoạn đỉnh cao khác nhau của sự nghiệp.

Trước Pedro Martinez, Djokovic hoàn toàn làm chủ thế trận, di chuyển linh hoạt và kiểm soát nhịp độ trận đấu, bất chấp những lo ngại về thể trạng sau US Open mùa trước. Đây cũng là lần thứ 19 liên tiếp anh góp mặt ở vòng hai Australian Open.

Ở vòng đấu tiếp theo, Djokovic sẽ chạm trán Francesco Maestrelli. Xa hơn, hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open thứ 11 của anh có thể được thử thách bởi cuộc đối đầu tiềm năng với đương kim vô địch Jannik Sinner ở bán kết.