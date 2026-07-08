Sau khi thử nghiệm hàng trăm câu lệnh (prompt) AI trong vài năm qua, tác giả Amanda Caswell của trang tin Tom’s Guide nhận ra một quy luật: khi ChatGPT đưa ra câu trả lời kém chất lượng, nguyên nhân thường là do hệ thống tự phỏng đoán ý định của người dùng thay vì đặt câu hỏi làm rõ. Tình trạng này xảy ra trên mọi phiên bản ChatGPT được nâng cấp.

Để khắc phục, một giải pháp đơn giản là thêm một câu lệnh ngắn vào cuối yêu cầu. Phương pháp này không làm AI thông minh hơn, nhưng hạn chế đáng kể việc chatbot đi sai hướng. Cách làm cũng cho thấy hiệu quả tương đương trên Claude, Gemini và các công cụ AI phổ biến khác.

ChatGPT sẽ hiệu quả hơn nếu bổ sung một câu lệnh phù hợp. Ảnh: Future

Câu lệnh then chốt

Đây là đoạn lệnh cốt lõi nên được thêm vào khi xử lý các công việc phức tạp:

"Trước khi trả lời, hãy đặt bất kỳ câu hỏi làm rõ nào nếu cần. Nếu đã có đủ thông tin, hãy trả lời ngay và giải thích các giả định mà bạn đang sử dụng".

Thay vì cố "đọc suy nghĩ", AI sẽ dừng lại để xác định mục tiêu thực sự của người dùng. Hệ thống chatbot luôn cần bối cảnh, tương tự việc khi bạn phàn nàn "Tôi đói", bạn bè sẽ cần biết bạn muốn ăn món gì để gợi ý đúng nhà hàng gần nhất.

Nguyên lý hoạt động

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được thiết kế để dự đoán từ tiếp theo dựa trên dữ liệu đầu vào. Khi thiếu các chi tiết quan trọng, AI không nhận thức được sự thiếu sót đó mà tự động đưa ra phỏng đoán.

Ví dụ, với yêu cầu "Giúp tôi viết một email", AI buộc phải tự suy đoán hàng loạt yếu tố: người nhận là ai, mục đích viết, mức độ trang trọng hay độ dài của văn bản. Việc cấp quyền cho chatbot đặt câu hỏi trước sẽ chuyển hướng cấu trúc hội thoại từ "đoán ý" sang "hỗ trợ tìm câu trả lời tối ưu nhất".

Thử nghiệm thực tế

Khi áp dụng phương pháp này vào yêu cầu "Giúp tôi lên kế hoạch nghỉ dưỡng", thay vì kết xuất một danh sách điểm đến chung chung, AI lập tức hỏi ngược lại: Điểm xuất phát từ đâu? Ngân sách bao nhiêu? Có trẻ em đi cùng không? Ưu tiên du lịch biển, khám phá đô thị hay công viên quốc gia? Các câu hỏi này giúp tạo ra một lịch trình cá nhân hóa sát thực tế.

Tương tự với tác vụ chỉnh sửa email. Thay vì tự động viết lại bản nháp, AI hỏi người dùng muốn sử dụng giọng văn chuyên nghiệp, thân thiện hay mang tính thuyết phục. Bước xác nhận này làm thay đổi hoàn toàn kết quả đầu ra và tiết kiệm thời gian yêu cầu AI viết lại.

Hạn chế duy nhất là phương pháp này có thể làm chậm quá trình xử lý các yêu cầu đóng, mang tính định nghĩa (như hỏi về thủ đô của Bồ Đào Nha) do AI có thể đặt ra những câu hỏi dư thừa. Để tối ưu hóa, câu lệnh có thể được tinh chỉnh lại:

"Trước khi trả lời, chỉ hỏi tối đa ba câu hỏi làm rõ nếu thực sự cần thiết để tránh đưa ra giả định sai. Nếu không, hãy trả lời ngay và nêu rõ những giả định bạn đã thực hiện".

Sự tinh chỉnh này giúp duy trì tốc độ phản hồi nhưng vẫn ngăn AI tự ý điền vào các khoảng trống thông tin quan trọng. Phương pháp phát huy sức mạnh tối đa với các tác vụ đa biến như viết lách, lên lịch trình, tư vấn định hướng, lập trình hoặc xây dựng ý tưởng sáng tạo. Thay vì ép AI phải tự mò mẫm, người dùng đang chủ động thiết lập một cuộc đối thoại đa chiều.

(Theo Tom’s Guide)