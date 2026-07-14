HLV Kim Sang Sik và Ban huấn luyện quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương do chưa kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Trước khi chia tay, HLV Kim Sang Sik trực tiếp động viên Lê Ngọc Bảo kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ và bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại hậu vệ này trong đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển.

Như vậy, danh sách tuyển Việt Nam hiện tại còn 26 cầu thủ, sau khi hai trường hợp chấn thương phải chia tay là Ngô Đăng Khoa và Lê Ngọc Bảo. HLV Kim Sang Sik phải loại thêm 3 cầu thủ để chốt lại danh sách chính thức dự ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik động viên Lê Ngọc Bảo. Ảnh: VFF

Chiều 14/7, tuyển Việt Nam về tới Hà Nội sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trước đó, Xuân Son cùng các đồng đội thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1), với kết quả toàn thắng, ghi 10 bàn và thủng lưới 2 lần.

Qua các trận đấu này, Ban huấn luyện có điều kiện đánh giá toàn diện phong độ của các cầu thủ, thử nghiệm nhiều phương án nhân sự cũng như từng bước định hình bộ khung cho ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam thu được nhiều kết quả ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Sau khi trở về nước, tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp Ban huấn luyện hoàn tất những đánh giá cuối cùng về lực lượng và các phương án chiến thuật.

Sáng 20/7, tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi.