Tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam có 3 trận đấu tập với các "quân xanh" đến từ K-League 3, K-League 2 và K-League 1 (Siheung FC, Yongin FC và Gangwon FC. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik toàn thắng, ghi 10 bàn và để thủng lưới 2 lần.

Tuyển Việt Nam có một "lộ trình" phù hợp, với việc tăng dần độ khó trong 3 trận đấu tập tại Hàn Quốc. Điều này là rất cần thiết trong giai đoạn HLV Kim Sang Sik có nhiều sự thử nghiệm, bên cạnh đó những gương mặt mới ở đội tuyển cũng có cơ hội để thể hiện mình.

Tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong các buổi tập, giáo án của HLV Kim Sang Sik tập trung vào các nội dung phối hợp trong phòng ngự, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm nhiều phương án nhân sự nhằm tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất trước khi chốt lực lượng cho ASEAN Cup 2026.

Với những kết quả thu được, HLV Kim Sang Sik hài lòng về màn thể hiện của các học trò, nhưng cho biết, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện trước giải đấu khu vực

Theo kế hoạch, sau khi từ Incheon trở về Hà Nội, tuyển Việt Nam di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào hôm sau. Đây là màn tổng duyệt trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.