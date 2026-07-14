Kết thúc một lộ trình

Sau 2 chiến thắng trước Siheung FC đến từ K-League 3 và Yongin FC thi đấu ở K-League 2 được coi là cơ hội cho nhiều cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu sau những ngày tập nặng, cuộc đối đầu với Gangwon FC mang màu sắc khác hẳn.

HLV Kim Sang Sik sử dụng phần lớn những gương mặt chủ chốt ngay từ đầu. Tuyển Việt Nam bị dẫn trước từ chấm phạt đền, nhưng vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi và ngược dòng nhờ các pha lập công của Xuân Son và Gia Hưng. Đáng chú ý, Nguyễn Tài Lộc cũng để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho bàn gỡ hòa.

Tuyển Việt Nam hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Ảnh: Anh Đoàn

Đến khoảng giữa hiệp hai, HLV Kim Sang Sik mới đồng loạt thay người nhằm tiếp tục kiểm chứng những phương án còn lại. Điều đó cho thấy đây không đơn thuần là một trận giao hữu, mà còn là bước kiểm tra cuối cùng trước khi chuyến tập huấn khép lại.

Hướng về ASEAN Cup

Ba chiến thắng liên tiếp trong chuyến tập huấn chắc chắn mang đến sự tự tin, nhưng điều HLV Kim Sang Sik thu về không chỉ là những kết quả thuận lợi.

Sau gần ba tuần hội quân, thuyền trưởng người Hàn Quốc có cơ hội quan sát đội nhà trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: khi đối đầu những đối thủ có trình độ tăng dần, khi đội kiểm soát thế trận, thậm chí khi bị dẫn bàn và phải tìm cách lật ngược tình thế. Mỗi trận đấu đều bổ sung thêm dữ liệu để đánh giá từng vị trí và từng phương án chiến thuật.

Giờ là lúc HLV Kim Sang Sik hướng về ASEAN Cup 2026

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giai đoạn thử nghiệm đang dần khép lại. Phía trước tuyển Việt Nam vẫn còn trận giao hữu với Myanmar, nhưng tính chất của trận đấu ấy sẽ khác.

Nếu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc là nơi tìm kiếm lời giải, thì màn tổng duyệt trên sân nhà nhiều khả năng trở thành dịp để HLV Kim Sang Sik kiểm chứng những lựa chọn cuối cùng trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Nói cách khác, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đã hoàn thành, tuyển Việt Nam không chỉ trở về với ba chiến thắng, mà còn mang theo những câu trả lời cần có cho ông Kim Sang Sik và ê-kíp sau gần một tháng chuẩn bị.

Từ thời điểm này, hành trình của HLV Kim Sang Sik sẽ bước sang một chương mới. Không còn là thử nghiệm quá nhiều, ngược lại chỉ là hoàn thiện những gì tốt nhất để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.