Theo đó, AFF đã lựa chọn Vietjet Air là đối tác hàng không cho các giải đấu mà đơn vị này tổ chức gồm giải các CLB Đông Nam Á, giải vô địch nữ, U23, đặc biệt là ASEAN Cup 2026 sắp khởi tranh vào cuối tháng 7.

Chia sẻ trong lễ ký kết, Chủ tịch AFF Khiev Sameth và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự hợp tác này cũng như hy vọng bóng đá khu vực phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao văn bản ký kết

Liên quan tới ASEAN Cup, tuyển Việt Nam vừa hoàn thành chương trình tập huấn ở Hàn Quốc với 3 chiến thắng liên tiếp. Ngày 14/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên.

Trận đầu tiên trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Timor Leste vào ngày 24/7 tại Thái Lan.