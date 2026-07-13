Chiều 13/7, lượt trận mở màn bảng C giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026, diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF với hai cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng vs CAHN và chủ nhà PVF đối đầu Đồng Nai.

Ở trận đấu đầu tiên, SHB Đà Nẵng và CAHN tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp một. Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Phút 63, SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp nhanh. Từ đường chuyền vượt tuyến, Văn Lành thoát xuống nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Bóng bật ra đúng vị trí để Ngô Duy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

SHB Đà Nẵng có sự khởi đầu thuận lợi. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, CAHN đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 79. Tận dụng tình huống mất bóng của đối phương bên phần sân nhà, đội bóng ngành Công an tổ chức phản công nhanh, tạo điều kiện để Khánh Hoàng dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt tình huống cố định để định đoạt kết quả. Phút 88, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Thọ bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện miền Trung.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà PVF khẳng định sức mạnh với chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai.

Video U21 SHB Đà Nẵng 2-1 U21 CAHN (Nguồn FPT Play):