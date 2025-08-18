Xem clip vận chuyển máy bay A320: (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không, cho biết đơn vị mất khoảng 1 tháng để tháo rời cánh, đuôi máy bay… Tối 15/8, thân máy bay A320 được vận chuyển sang triển lãm, hiện các bộ phận kỹ thuật đang lắp đặt hoàn thiện.

A320 là dòng máy bay khá phổ biến ở Việt Nam, được đưa vào khai thác từ năm 1996. Chiếc máy bay mang sang triển lãm được khai thác từ năm 2010 và hết hạn khai thác sau 14 năm sử dụng.

“Đây là dòng máy bay thế hệ mới, khi hết sứ mệnh bay trên bầu trời thì tiếp tục mang một vai trò khác – làm giáo cụ trực quan cho học viên”, ông Nam thông tin.

Trước đó, vào tối 14/8, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị đưa chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ tới Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Đội ngũ cán bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không đang lắp đặt hoàn thiện chiếc A320. Ảnh: Hòa An

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, triển lãm kỳ vọng công chúng sẽ có dịp tận mắt chiêm ngưỡng các loại máy bay từ quá khứ đến hiện tại trong không gian “Khát vọng bầu trời”.

Theo đó, ngoài chiếc chuyên cơ phục vụ Bác Hồ, trong không gian của A320 người dân còn có cơ hội trải nghiệm các ứng dụng: mua vé máy bay, dịch vụ phòng chờ, ngồi thử trên máy bay và trải nghiệm tại khoang buồng lái.

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày máy bay A320, người dân còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm cùng đội ngũ chuyên môn của ngành Hàng không Việt Nam...