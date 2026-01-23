Mạng lưới này có tên TeraWave, được thiết kế chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và các cơ quan chính phủ.

Theo Blue Origin, hệ thống sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 6 terabit/giây, thông qua các vệ tinh đặt ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) và quỹ đạo Trái Đất trung (MEO) - các khu vực không gian nằm trong khoảng từ 100 dặm đến 21.000 dặm so với bề mặt Trái Đất.

Blue Origin cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chòm vệ tinh vào quý IV năm 2027.

Jeff Bezos thành lập Blue Origin năm 1994. Ảnh: Spacenews

Jeff Bezos sẽ bước vào một thị trường Internet vệ tinh ngày càng đông đúc, hiện đang do Starlink - dịch vụ của SpaceX do Elon Musk điều hành - thống trị. Starlink hiện có hơn 9.000 vệ tinh đang hoạt động và khoảng 9 triệu khách hàng.

Trong khi đó, Amazon, công ty do Bezos sáng lập năm 1994, cũng đã tăng tốc phát triển dịch vụ Internet vệ tinh của riêng mình trong năm qua. Dịch vụ này gần đây đã đổi tên từ Project Kuiper sang Leo.

Amazon đã phóng 180 vệ tinh kể từ tháng 4 năm ngoái thông qua một loạt các vụ phóng do các đối tác như United Launch Alliance và SpaceX thực hiện. Một số đợt triển khai trong tương lai dự kiến sẽ do Blue Origin đảm nhiệm.

Amazon đặt mục tiêu xây dựng một chòm vệ tinh gồm 3.236 vệ tinh quỹ đạo Trái Đất thấp, phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng.

Tháng 11/2025, công ty đã mở chương trình “xem trước dành cho doanh nghiệp” cho một số khách hàng được chọn, trước khi triển khai thương mại rộng rãi hơn.

Jeff Bezos từng dự đoán vào năm 2024 rằng Blue Origin một ngày nào đó sẽ trở thành công ty lớn hơn cả Amazon. Ông thành lập Blue Origin vào năm 2000 và Dave Limp, cựu lãnh đạo mảng thiết bị của Amazon, hiện đang giữ chức CEO của công ty.

“Tôi nghĩ đây sẽ là doanh nghiệp tốt nhất mà tôi từng tham gia, nhưng sẽ cần thời gian”, Bezos nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 tại Hội nghị DealBook của The New York Times.

Hiện tại, Blue Origin chủ yếu là một công ty phóng tên lửa, đưa khách du lịch và các nhiệm vụ nghiên cứu lên rìa không gian trong những chuyến bay ngắn.

Tháng 1 năm ngoái, công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng khi phóng thành công tên lửa New Glenn lần đầu tiên, dù chưa thể đưa tầng đẩy hạ cánh trở lại sà lan để tái sử dụng.

Đến tháng 11, Blue Origin đã hạ cánh thành công tầng đẩy của tên lửa New Glenn sau khi phóng thành công một cặp tàu vũ trụ của NASA.

(Theo CNBC)