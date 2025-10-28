Ngày 28/10, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, đoạn từ Km0+00 đến Km123+080, tại làn 1 của cao tốc (làn sát dải phân cách giữa) có tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu 80km/h. Ở làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp), tốc độ tối đa cho phép là 100km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h.

Đồng thời, cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn (bao gồm xe tải thông dụng, xe tải van, xe tải chuyên dùng, xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc; trừ xe tải pickup ca-bin đơn, ca-bin kép và xe chở tiền) và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông tại làn 1.

Tại làn 2, không phân biệt loại phương tiện; các xe đang lưu thông ở làn này nếu cần vượt xe cùng chiều thì được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó trở lại làn 2 để tiếp tục di chuyển. Trong quá trình chuyển làn xe, các phương tiện vẫn phải giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước và phía sau.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: N.Hân

Tại các vị trí: Hầm chui quốc lộ 2 (Km0+080 - Km0+840); cầu vượt sông Hồng (Km76+600 - Km78+640) và cầu vượt sông Lô (Km47+350 - Km48+550), làn 1 có tốc độ tối đa cho phép 80km/h; tối thiểu 60km/h. Ở làn 2, tốc độ tối đa 80km/h; tối thiểu 60km/h.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là 1 tháng kể từ ngày 10/11/2025.