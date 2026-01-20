Cuộc thi và triển lãm Ảnh Du lịch do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng, Hội Nhiếp ảnh Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức thường niên, diễn ra ngày 20/1 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Ban tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc trong tổng số hơn 500 tác phẩm về thiên nhiên, con người và nhịp sống thành phố để trưng bày tại triển lãm ảnh "Go, See, Do Da Nang" lần thứ 8 - năm 2025, với chủ đề “The Spice of Life – Hương vị của cuộc sống”.

Tác phẩm "Đón xuân ở Đà Nẵng – Hạnh phúc cùng Tết Việt" của tác giả Trần Văn Ngọc được giải nhì

Theo ban tổ chức, qua ống kính của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, vẻ đẹp thành phố được khắc họa sinh động. Nội dung tác phẩm trải dài từ những khoảnh khắc đời thường như trẻ em nô đùa bên bãi biển, nhịp mưu sinh buổi sớm mai trên bãi biển đến chiều sâu văn hóa - nghệ thuật và không khí đón Tết Việt.

Cuộc thi hướng tới việc khuyến khích các tác giả thể hiện góc nhìn sâu sắc, sáng tạo về thành phố, qua đó lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng gần gũi, giàu cảm xúc đến công chúng.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là không gian trưng bày nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị hình ảnh của thành phố Đà Nẵng qua thời gian.

Tác phẩm "Hương vị mì Quảng" của tác giả Nguyễn Minh Thọ được giải Ẩm thực