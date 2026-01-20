Trong video được đăng tải gần đây trên YouTube, Thiên Huệ - nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã giới thiệu một món ăn lạ miệng ở đường phố Hà Nội mà cô vô tình phát hiện. Đó là bánh đa kê.

Nữ du khách nước ngoài thưởng thức món bánh đa kê được bán rong ở phố cổ Hà Nội

Bánh đa kê tuy xa lạ với du khách nước ngoài nhưng lại là món ăn quen thuộc của người Hà Nội. Thậm chí, món bánh này còn là thức quà dân dã, gắn bó với tuổi thơ của biết bao trẻ nhỏ ở vùng nông thôn miền Bắc xưa.

Dù ngày nay không được bày bán nhiều ở thành phố nhưng món bánh đa kê mỗi khi xuất hiện vẫn được thực khách yêu thích, tìm mua.

Bánh đa kê gồm phần vỏ là bánh đa nướng giòn và bên trong là hạt kê đã nấu chín.

Khi có khách mua, người bán sẽ bẻ bánh đa thành miếng hình bán nguyệt hoặc tam giác, nhỏ cỡ một bàn tay. Sau đó, họ phết lớp kê chín mềm lên trên bánh đa rồi rải thêm lớp đậu xanh đã đồ và đánh tơi, cuối cùng là chút đường kính để tạo ngọt.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được độ giòn tan của bánh đa, kết hợp vị ngậy, thơm của hạt kê lẫn vị bùi của đỗ xanh đã đồ chín.

Bánh đa kê làm xong phải ăn ngay mới ngon, vì để lâu, đường và hạt kê sẽ chảy nước, khiến lớp vỏ bánh bị mềm

Theo chia sẻ của Thiên Huệ, dù đã đi qua khu vực phố cổ (đoạn gần Hồ Gươm) nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp món bánh đa kê được bán rong ở đây.

Khi người bán bánh đa kê đi đến, một vài người địa phương đã dừng chân, xúm lại chờ mua. Thấy lạ, Thiên Huệ cũng tò mò tìm tới, háo hức được trải nghiệm món ăn mới.

“Tôi đã đi trên con đường này biết bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu tôi thấy món này được bày bán. Trông nó giống như hạt đỗ xanh và ngô”, cô miêu tả.

Bánh đa kê có lớp vỏ giòn và bên trong là hạt kê chín mềm, đỗ xanh bở bùi

Khi cầm miếng bánh đa kê trên tay, nữ du khách cảm nhận lớp vỏ giòn tan như phồng tôm nhưng kết cấu cứng hơn chút.

Còn phần nhân bên trong vàng ươm, dẻo mịn, được rắc thêm nguyên liệu có độ tơi như phô mai và cuối cùng là chút đường kính.

Cô nếm thử miếng đầu tiên và bất ngờ vì hương vị lạ miệng, ngon. Theo cảm nhận của vị khách này, bánh đa có độ xốp và giòn tan, “vị đậm đà, giống như bánh gạo”.

“Món bánh này ngon tuyệt. Còn phần màu vàng bên trong có mùi vị giống như hạt kê”, nữ du khách người Đài Loan chia sẻ.

Vị khách người Đài Loan nếm thử bánh đa kê, khen ngon và rẻ

Dù chưa biết bánh đa kê được làm từ nguyên liệu gì và chế biến như thế nào nhưng cô vẫn dành nhiều lời khen cho món ăn.

Thậm chí, mức giá rẻ, chỉ 10.000 đồng/chiếc cũng là điểm cộng khiến vị khách ấn tượng.

“Món bánh có mùi thơm đặc trưng. Phần vỏ giòn và hạt kê mềm kết hợp với nhau rất hài hòa, trọn vị”, cô nói thêm.

Ảnh: Travelandrice