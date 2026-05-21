Tại buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá rất cao xu hướng chọn môn thi tốt nghiệp THPT của học sinh TPHCM năm 2026 đối với các môn khoa học tự nhiên, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Điều này cũng đi ngược với xu hướng chọn môn thi hiện nay của cả nước khi chỉ thiên về các môn khoa học xã hội.

Ông Thưởng nêu dẫn chứng: Ở môn Vật lý, tỷ lệ chọn của học sinh TPHCM là 44,9%, trong khi mặt bằng chung của cả nước là 31,8%; môn Hóa học tỷ lệ chọn của TPHCM là 26,68%, mặt bằng chung cả nước là 20,7%; môn Sinh học tỷ lệ chọn của TPHCM là 7,73% còn cả nước chỉ có hơn 5%. Đặc biệt môn ngoại ngữ, tỷ lệ chọn của TPHCM lên đến 45,82%, song cả nước chỉ đạt 28,7%.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết rất phấn khởi khi nhìn vào các con số trên. Ông đánh giá xu hướng chọn môn thi của TPHCM không chỉ cho thấy thế mạnh của học sinh thành phố, nhất là ở môn ngoại ngữ, mà còn cho thấy định hướng đúng đắn của ngành GD-ĐT trong công tác, tổ chức dạy học.

“Từ kết quả lựa chọn trên, tôi đánh giá rất cao quá trình tổ chức dạy học thường xuyên của TPHCM. Tôi đề nghị năm tới trong tuyển sinh lớp 10, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn thì môn thứ 3 cần là môn tổ hợp; có thể là tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội theo định hướng của thành phố. Bởi với tỷ lệ thí sinh chọn môn thi như trên, môn tiếng Anh đã trở thành môn học thường xuyên của học sinh thành phố rồi”, ông Thưởng nói.

Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT quy định chung việc thực hiện 3 môn thi, bài thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, gồm: Toán, Ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn.

Môn thi thứ 3 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Bài thi thứ 3 là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.