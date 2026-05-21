Tối 20/5, Ban phụ huynh của Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) tổ chức buổi dạ hội cuối khóa Prom Night K50 cho học sinh khối 12. Sự kiện có sự tham gia của các thầy cô, đại diện phụ huynh và gần 700 học sinh khối 12 của nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) và các thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh khối 12.

Trường THPT Kim Liên vốn được biết đến là ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào hằng năm luôn thuộc top đầu Hà Nội, quy tụ nhiều học sinh giỏi. Không chỉ vậy, học sinh của ngôi trường nổi tiếng này còn cho thấy sự năng động, sáng tạo trong đêm hội.

Nhiều học sinh chia sẻ, đây không chỉ là một buổi prom cuối cấp mà còn là dịp cả khóa cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những gương mặt bạn bè đã đi cùng mình trong suốt hơn 1.000 ngày thanh xuân dưới mái trường.

Đan xen trong buổi lễ là tiết mục âm nhạc của các câu lạc bộ và những màn biểu diễn tài năng của học sinh khóa 50.

Trong những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, các nữ sinh khoe vẻ rạng rỡ, nổi bật. Các nam sinh cũng trở nên lịch lãm trong những bộ vest chỉn chu.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) cho hay, dạ hội cuối khóa dành cho học sinh khóa 50 không đơn thuần là một hoạt động văn nghệ hay lễ chia tay cuối cấp.

“Nhà trường xác định đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh ở thời điểm các em chuẩn bị khép lại tuổi học trò. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo cho các em một không gian để nhìn lại hành trình trưởng thành dưới mái trường THPT Kim Liên, lưu giữ những ký ức đẹp của thanh xuân, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với thầy cô, cha mẹ và bạn bè đã đồng hành cùng các em trong suốt những năm tháng THPT”, bà Hiền nói.

Vị hiệu trưởng cũng hy vọng các học trò sẽ bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt nhất ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. "Chúc các em vững vàng bước vào chặng đường mới, tự tin theo đuổi ước mơ và có một tuổi trẻ thật đẹp, ý nghĩa”, bà Hiền nhắn nhủ.