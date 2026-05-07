Cụ thể, tại Quyết định 805, Thủ tướng quyết định sáp nhập Trường CĐ Luật miền Nam (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào ĐH Cần Thơ (trực thuộc Bộ GD-ĐT).

Tại Quyết định 806, Thủ tướng quyết định sáp nhập Trường CĐ Luật miền Bắc (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên.

Theo đó, Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường CĐ Luật miền Nam vào ĐH Cần Thơ và của Trường CĐ Luật miền Bắc vào Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên theo quy định; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về việc ĐH Cần Thơ tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người đang học tại Trường CĐ Luật miền Nam; Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người đang học tại Trường CĐ Luật miền Bắc theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Ảnh: H.T

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính – Kế toán.

Thủ tướng giao Bộ trưởng GD-ĐT và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường ĐH Tài chính – Kế toán theo quy định. Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.