Những ngày qua, nhiều thí sinh phản ánh tình cảnh bơ vơ vì "đỗ ảo” khi đủ điểm trúng tuyển nhưng hệ thống báo trượt hoặc báo trúng vào trường khác. Có em đủ điểm vào Trường ĐH Sài Gòn nhưng lại được báo trúng tuyển ĐH Sư phạm TPHCM; có em đáng lẽ đỗ ĐH Y Dược TPHCM nhưng hệ thống lại ghi đỗ Sư phạm TPHCM. Không ít thí sinh rơi vào cảnh hoang mang, lo sợ mất cơ hội nhập học vì chưa được trường nào xác nhận.

Về vấn đề này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, VietNamNet đã liên hệ tới Bộ GD-ĐT để làm rõ và tìm hướng giải quyết.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế.

Trao đổi với VietNamNet chiều 26/8, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, phía Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã báo cáo về việc này và có văn bản đề xuất tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển.

Theo vị này, thời điểm này, ưu tiên nhất là việc giải quyết quyền lợi của thí sinh.

“Phương hướng Trường ĐH Sư phạm TPHCM báo cáo là sẽ xử lý để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Theo đó, thí sinh nào đủ điều kiện đỗ vào trường thì vẫn đỗ. Nếu không đủ điều kiện đỗ vào trường thì sẽ xét ở nguyện vọng tiếp theo. Những thí sinh nào đáng lẽ đỗ vào trường nhưng bị chuyển xuống trúng tuyển ở nguyện vọng thấp hơn tiếp theo, thì trường sẽ liên hệ các trường đại học liên quan hỗ trợ, cùng phối hợp giải quyết, chuyển nguyện vọng thí sinh về đúng thực tế để đảm bảo quyền lợi cho các em”, vị này nói và cho biết Bộ GD-ĐT chấp thuận phương án này.

Tuy nhiên, nếu theo phương án này, nhiều trường có thể sẽ vượt chỉ tiêu tuyển sinh.

“Bộ GD-ĐT sẽ xem xét việc vượt chỉ tiêu tuyển sinh này do nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Nếu vì sự chủ quan của các trường (do nhận thức hoặc sai quy trình...) trong công tác tuyển sinh thì cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định. Bộ GD-ĐT sẽ phải rà soát lại về mặt kỹ thuật của các trường để xem nguyên nhân thực chất như thế nào”, vị này nói.

Nói về trường hợp thí sinh không thấy báo trúng tuyển ở bất kỳ nguyện vọng nào trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đại diện Vụ Giáo dục Đại học cho hay, “điểm nghẽn” là do thực chất thí sinh đã trúng tuyển vào một trường nào đó nhưng trường này chưa nhập danh sách trúng tuyển của mình lên hệ thống.

“Quy định rõ là các trường phải nhập danh sách trúng tuyển lên hệ thống thì thí sinh mới có thể vào xem và xác nhận nhập học. Danh sách trúng tuyển các trường phải nhập lên bởi danh sách là của từng trường, chứ không phải của Bộ GD-ĐT. Bộ chỉ là nơi nhận danh sách đó và để cho các thí sinh vào xác nhận. Khi 100% các trường nhập lên thì tất cả các em sẽ biết mình đỗ ở chỗ nào”, vị này nói.