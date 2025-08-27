Trường Đại học Công Thương TPHCM xét tuyển bổ sung 2 ngành chính quy và hệ liên kết quốc tế. Các phương thức xét tuyển gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Học bạ THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12; kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025; kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Nhà trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh chỉ áp dụng cho phương thức 1 xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc phương thức 2 xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cuối cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc đại học. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10/9.

Nhà trường áp dụng cả 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét bằng học bạ lớp 12, tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025, thí sinh đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15-18 điểm trở lên theo từng chuyên ngành. Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2025, mức điểm nhận hồ sơ từ 600 điểm/1200.

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển bổ sung 470 chỉ tiêu theo 6 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, SAT, ACT, IB.

Thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngoài điều kiện về điểm sàn còn phải đạt 1 trong 2 điều kiện: Điểm thi THPT môn Tiếng Anh năm 2025 từ 6 hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế từ IELTS 4,5 trở lên (và tương đương); Điểm học bạ cả năm lớp 12 môn TA từ 8,0 trở lên hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế từ IELTS 5,0 trở lên (và tương đương).

Các thí sinh trúng tuyển theo điểm SAT/ACT/IB hoặc trúng tuyển theo phương thức 5 (xét tuyển thẳng), nếu môn học/lĩnh vực đoạt giải của thí sinh là Tiếng Anh thì không cần xét điều kiện trên.

Điểm sàn và chỉ tiêu như sau:

Trường Đại học Nha Trang tuyển bổ sung hơn 600 chỉ tiêu cho 23 ngành với phương thức điểm thi THPT và điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội. Thời gian tuyển bổ sung đến ngày 5/9.

Trước đó, hàng loạt trường đại học phía Nam đã công bố xét tuyển bổ sung như: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng...