Theo Bộ GD-ĐT, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm sẽ tự lựa chọn theo hướng có lợi nhất cho thí sinh. Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu, tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

Bộ GD-ĐT cho hay, chủ trương nhất quán của Bộ và các trường là chuyển công việc khó khăn, phức tạp về phần mình và ứng dụng công nghệ để giải quyết, mang lại thuận lợi và công bằng tối đa cho thí sinh. Từ quy trình đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí cho tới xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Để đáp ứng yêu cầu cao hơn của năm 2025, hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (gồm xét tuyển và lọc ảo) đã được nâng cấp. Ban đầu hệ thống gặp tình trạng quá tải, nhưng đã được khắc phục kịp thời. Hệ thống đã hoàn thành xử lý, cung cấp dữ liệu cho các trường để công bố đúng thời hạn vào ngày 22/8.

Bộ GD-ĐT cũng tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kỹ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Đồng thời, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2 đến 3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của Bộ phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Như vậy, từ 22 đến 24/8, thí sinh trúng tuyển vào trường nào sẽ được trường đó thông báo và có thể tra cứu trên cổng thông tin do trường cung cấp. Những thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển thì hoặc do trường chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách trúng tuyển hoặc có trường hợp sai sót.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Theo Bộ GD-ĐT, từ 8h sáng 25/8, sau khi hầu hết các trường đã tải dữ liệu danh sách trúng tuyển lên, Bộ đã mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh xác nhận nhập học. Hệ thống hoạt động hoàn toàn ổn định. Đến 12h trưa ngày 26/8, đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024).

“Với khối lượng dữ liệu rất lớn như vậy, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường ĐH, CĐ, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở tỷ lệ rất nhỏ. Cũng như các năm trước, những sai sót này chủ yếu do dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…), một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển.

Tuy nhiên, do sự chuẩn bị kỹ, rút kinh nghiệm từ các năm trước, số lượng sai sót thực tế giảm hẳn so với năm 2024. Bộ GD-ĐT và các trường ĐH, CĐ đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh qua nhiều kênh (số điện thoại, email) và phối hợp xử lý, giải quyết ngay. Từ tối 23/8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ nhận được và chuyển các trường xử lý 20-30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh”, Bộ GD-ĐT thông tin.

Bộ GD-ĐT cho hay, theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý. Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời; đến nay hầu hết các trường hợp đã được giải quyết đúng quy định.

Bộ GD-ĐT khẳng định công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025 đến hiện tại diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu, đảm bảo quyền lợi của thí sinh; hệ thống tuyển sinh chung năm nay hoạt động ổn định.

Theo Bộ GD-ĐT, những trường hợp chưa truy cập được thông tin trong những ngày qua là do các trường chưa hoàn thành rà soát, hoàn thiện dữ liệu; những trường hợp có sai sót đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định; tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.

Bộ GD-ĐT cũng khuyến cáo các trường nhận được thông tin, phản ánh về sai sót trong quá trình tuyển sinh có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, đề nghị cung cấp kịp thời cho Bộ (Vụ Giáo dục Đại học) để xem xét, xử lý, bảo đảm quyền lợi của thí sinh.