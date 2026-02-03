Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (Hưng Yên), vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay với 96,10/100 điểm. Trong đó, ở phần Tư duy Toán học, Tú đạt điểm tuyệt đối 40/40, Tư duy Đọc hiểu đạt 18/20, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề đạt 34/40.

Chia sẻ với VietNamNet, Tú cho hay khi biết mình là thủ khoa, em bất ngờ, không nghĩ mình đạt được mức điểm cao như thế. “Riêng phần Toán, em tự tin vì khá chắc kiến thức. Sau khi thi xong, em cũng nghĩ mình có thể đạt 40/40”, Tú nói.

Tú cho hay bí quyết để em đạt được kết quả này không nằm ở những “chiêu” đặc biệt mà chủ yếu là việc học chắc kiến thức cơ bản, nắm vững bản chất. “Em học sâu và luyện nhiều đề để làm quen dạng, rèn tốc độ. Sau mỗi đề, em chấm lại rất kỹ, câu nào sai sẽ phân tích để rút kinh nghiệm thay vì lướt qua”, Tú chia sẻ.

Nam sinh cũng cho biết quá trình ôn luyện cho kỳ thi này không phải “ngày một ngày hai” mà đã có sự định hướng từ sớm, tích lũy từng chút. Ngay từ năm lớp 10, nam sinh đã chủ động chuẩn bị các kiến thức nền tảng. Đến lớp 11, Tú bắt đầu nghiêm túc ôn luyện theo cấu trúc đề của kỳ thi này.

Ngoài ra, thầy cô cũng đóng vai trò quan trọng trọng việc định hướng, mở rộng kiến thức để học sinh có thể tự tin “chinh chiến” ở các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy. Ảnh: NTCC

Trước khi trở thành thủ khoa kỳ thi này, Tú cũng từng đạt nhiều thành tích “hiếm có” ở môn Toán. Năm lớp 10, Tú tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của tỉnh Thái Bình (cũ) và là một trong ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20.

Đến năm lớp 12, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Hưng Yên, Tú là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20.

Ngoài ra, tại kỳ thi kiểm tra chất lượng trên toàn tỉnh năm nay, Tú cũng đạt 10/10 môn Toán. Điểm trung bình trung môn Toán các năm của Tú đều ở mức 9,9, riêng học kỳ I năm lớp 12 đạt 10 tròn.

Thầy Trần Quang Tiềm, giáo viên dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Hưng Nhân nhận xét Tú là học sinh có năng khiếu đặc biệt với Toán học và có tinh thần phấn đấu rất cao.

Với vai trò là đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường, Tú thường xuyên hỗ trợ thầy hướng dẫn các bạn trong đội tuyển chữa các câu sai hoặc các phần chưa hiểu. Khi thầy có tiết dạy lớp khác, Tú cũng chủ động hỗ trợ các bạn ôn tập.

Không chỉ học giỏi, Tú còn được các bạn nhận xét là “cao thủ” chơi game khi là “chiến tướng Liên Quân”. Tuy nhiên, nam sinh khẳng định bản thân không “đắm chìm” vào game.

“Em chơi game chỉ để giải trí, nhất là khi học căng thẳng. Nhưng khi đã ngồi vào bàn học, em sẽ nghiêm túc tắt điện thoại, học liền mạch cho đến khi hoàn thành mục tiêu đề ra, ví dụ hôm nay phải làm xong bao nhiêu đề thì cố gắng làm hết”, Tú chia sẻ

Với Tú, điều quan trọng là phải biết cân bằng. Ngoài chơi game, em còn tham gia thể thao để giải tỏa áp lực. “Học phải nghiêm túc, chơi cũng phải đúng lúc”, nam sinh nói.

Sau kết quả ấn tượng tại kỳ thi đánh giá tư duy, Tú dự định đăng ký vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thời gian tới, Tú dự định sẽ tiếp tục tập trung ôn luyện thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.