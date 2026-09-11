Trong nhiều năm, ngành công nghiệp ô tô hướng tới mục tiêu loại bỏ động cơ đốt trong để chuyển sang xe điện hoàn toàn. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ EREV đang tạo ra một hướng đi khác và giúp cho dòng xe EREV ngày càng được ưa chuộng.

Xe EREV là gì?

EREV là viết tắt của Extended-Range Electric Vehicle, nghĩa là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Nhờ vậy, xe EREV đã giải quyết được điều mà xe điện chạy pin khó làm được, đó là nỗi lo về phạm vi di chuyển. Về cơ bản, đây là một chiếc xe điện chạy pin được bổ sung động cơ xăng và máy phát điện.

Mẫu xe Xiaomi Skynomad N70 vừa ra mắt sử dụng công nghệ EREV. Ảnh: Xiaomi

Khác với xe hybrid thông thường, động cơ xăng trên xe EREV không trực tiếp dẫn động bánh xe. Nó chỉ tạo ra điện để cung cấp cho hệ thống truyền động khi pin yếu hoặc cần duy trì hành trình dài.

Người dùng vẫn có thể cắm sạc xe tại nhà như ô tô điện thông thường. Khi đi làm, đi mua sắm hoặc di chuyển trong thành phố, xe chủ yếu sử dụng năng lượng từ pin. Khi cần đi xa, động cơ xăng sẽ hỗ trợ phát điện, giúp giảm nỗi lo hết pin giữa đường.

EREV hoạt động như thế nào?

Hệ thống EREV gồm pin, động cơ điện, động cơ xăng, máy phát điện và cổng sạc. Pin lưu trữ điện năng. Động cơ điện sử dụng nguồn điện này để tạo lực kéo và trực tiếp dẫn động bánh xe. Khi dung lượng pin giảm đến ngưỡng nhất định, động cơ xăng khởi động để kéo máy phát, tạo ra điện năng bổ sung cho hệ thống.

Động cơ xăng trên xe EREV không tham gia vào việc dẫn động. Ảnh: InsideEVs

Cách bố trí này giúp động cơ xăng hoạt động trong phạm vi phù hợp để phát điện, thay vì phải liên tục đáp ứng yêu cầu tăng tốc như trên ô tô truyền thống. Khi xe cần tăng tốc, pin có thể cung cấp công suất lớn trong thời gian ngắn. Trong hành trình dài, máy phát bổ sung năng lượng để duy trì hoạt động của hệ thống điện.

Nhờ đó, xe EREV có thể mang lại cảm giác vận hành êm và mô-men xoắn tức thời của xe điện, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào dung lượng pin.

EREV khác PHEV ở điểm nào?

Xe EREV và PHEV đều có pin, động cơ điện, động cơ xăng, bình nhiên liệu và cổng sạc. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách các bộ phận truyền năng lượng tới bánh xe.

Với xe hybrid sạc điện (PHEV), động cơ xăng có thể trực tiếp dẫn động bánh xe, hoạt động độc lập hoặc kết hợp với động cơ điện. Xe có thể chạy bằng điện trong một phạm vi nhất định, sau đó chuyển sang sử dụng động cơ xăng.

Trong khi đó, xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) được thiết kế xoay quanh hệ thống truyền động điện. Động cơ điện đảm nhiệm việc vận hành xe, còn động cơ xăng chủ yếu làm nhiệm vụ phát điện.

Nói đơn giản, PHEV là xe chạy xăng có thể sử dụng điện, còn EREV là xe điện được bổ sung hệ thống phát điện chạy bằng xăng. Tuy nhiên, cách phân loại có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất và cơ quan quản lý.

Vì sao công nghệ EREV ngày càng được các nhà sản xuất ô tô ưa chuộng?

Công nghệ EREV không phải mới. Đầu những năm 2010, Chevrolet Volt và BMW i3 từng được xem là những phiên bản của ý tưởng mở rộng phạm vi hoạt động. Điểm đáng chú ý hiện nay là các hãng ô tô đang đưa công nghệ này trở lại trên những mẫu xe lớn hơn như xe SUV và xe bán tải.

Công nghệ EREV đang được xem là giải pháp cho các mẫu xe điện cỡ lớn. Ảnh: RAM

Lý do là vì xe điện cỡ lớn thường cần bộ pin dung lượng cao để đạt phạm vi hoạt động dài. Thế nhưng, pin càng lớn thì trọng lượng và chi phí sản xuất càng tăng.

Trong khi đó, công nghệ EREV lại giúp giải quyết được vấn đề này bằng cách sử dụng bộ pin nhỏ hơn kết hợp với máy phát điện chạy xăng. Xe vẫn có thể vận hành bằng điện trong phần lớn thời gian mà không cần mang theo bộ pin quá lớn để đáp ứng những chuyến đi dài.

Đối với người dùng, lợi ích rõ ràng là có thể sạc điện qua đêm cho nhu cầu hàng ngày, nhưng vẫn sử dụng xăng khi đi xa hoặc di chuyển ở khu vực thiếu trạm sạc.

Xe EREV có thực sự là giải pháp tốt?

Với người mua, xe EREV có thể giải quyết một trong những hạn chế thực tế của xe điện: phải lên kế hoạch sạc khi đi đường dài. Tuy nhiên, xe vẫn có động cơ xăng, hệ thống ống xả và các bộ phận cần bảo dưỡng. Vì vậy, trọng lượng, độ phức tạp và lượng khí thải vẫn cao hơn xe điện thuần túy.

Đây cũng là lý do xe EREV đang gây tranh luận. Người ủng hộ cho rằng công nghệ này mang lại trải nghiệm lái xe điện nhưng không quá phụ thuộc vào trạm sạc. Người hoài nghi lại cho rằng xe hybrid sạc ngoài PHEV hoặc xe điện (BEV) có pin lớn có thể là lựa chọn đơn giản hơn.

Nhưng nếu thường xuyên đi xa, sử dụng xe SUV hoặc xe bán tải, hoặc cần kéo rơ moóc tại khu vực có hạ tầng sạc hạn chế, EREV có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, với người chủ yếu di chuyển trong thành phố và có thể sạc tại nhà, xe điện thuần túy vẫn có lợi thế về cấu trúc đơn giản.

EREV chưa chắc là đích đến cuối cùng của ngành ô tô. Nhưng sự quan tâm ngày càng lớn của các hãng xe cho thấy công nghệ này có thể trở thành một hướng phát triển quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện chạy điện.

Theo Motor1

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!