Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường bao gồm các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng 8/2026 đạt 25.395 chiếc, giảm 25% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng có doanh số thấp thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau tháng 2 trùng với Tết Nguyên đán.

Trong tổng số ô tô bán ra tháng vừa qua có 16.738 xe du lịch, 8.258 xe thương mại và 399 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch giảm tới 34%, xe chuyên dụng giảm 37%, trong khi xe thương mại tăng 5%.

Diễn biến này cho thấy sức mua ô tô đã chịu tác động khá rõ trong tháng 8, trùng với thời điểm tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là tháng Ngâu hay tháng cô hồn) - giai đoạn người tiêu dùng Việt thường có tâm lý hạn chế mua sắm các tài sản có giá trị lớn.

Sức mua của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 giảm 25% so với tháng trước. Nguồn số liệu: VAMA

Nếu chỉ tính riêng các thành viên VAMA, doanh số tháng 8 đạt 18.891 xe, giảm 25% so với tháng 7 và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch bán được 11.830 chiếc, giảm 33% so với tháng trước và giảm 14% so với tháng 8/2025. Xe thương mại đạt 5.670 chiếc, giảm 3% so với tháng 7 và giảm 14% so với cùng kỳ. Riêng xe buýt giảm tới 40% so với tháng trước.

Ở nhóm xe du lịch, dòng SUV tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất trong các thành viên VAMA với 4.739 chiếc trong tháng 8. Crossover đạt 2.298 chiếc, MPV đạt 2.703 chiếc, sedan đạt 1.748 chiếc và xe bán tải là 2.465 chiếc trong tháng 8.

Xét theo nguồn gốc, số lượng xe lắp ráp trong nước bán ra trong tháng 8 vừa qua đạt 9.960 chiếc, giảm 28% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 15.435 chiếc, giảm 22%.

Như vậy, cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu đều chịu tác động trong tháng Ngâu, song xe nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh số.

Diễn biến này phần nào phản ánh sự thận trọng của người tiêu dùng trong tháng 7 âm lịch, khi nhiều khách hàng có tâm lý trì hoãn việc mua ô tô và chờ sang tháng mới.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, thị trường cũng đang trong giai đoạn các hãng xe liên tục tung ưu đãi để kích cầu, khiến người mua có thêm lý do để cân nhắc và chờ đợi.

Sau 8 tháng đầu năm, ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng tới 20%. Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh cả 8 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá tích cực khi tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch tăng 8%, xe thương mại tăng 19% và xe chuyên dụng tăng 76%.

Riêng các thành viên VAMA bán được tổng cộng 193.898 chiếc trong 8 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe du lịch đạt 129.934 chiếc, tăng 7%; xe thương mại đạt 49.983 chiếc, tăng 4%.

Về nguồn gốc, sau 8 tháng đầu năm, ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng tới 20%. Điều này cho thấy xe nhập khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng nguồn cung và sức mua của thị trường.

Tuy nhiên, số liệu trên chỉ phản ánh một phần sức mua ô tô của người Việt. Ngoài các thành viên VAMA và các đơn vị nhập khẩu, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.