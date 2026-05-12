Báo Guardian đưa tin bà Wang, 58 tuổi hôm 11/5 đã từ chức và đồng ý nhận tội. Bà Wang có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.

Theo thỏa thuận nhận tội, bà Wang và Yaoning “Mike” Sun, 65 tuổi ở Chino Hills đã hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy lợi ích của nước này thông qua các bài viết đăng tải trên trang web US News Center mà họ điều hành. US News Center tự nhận là nguồn tin tức cho cộng đồng người Mỹ gốc Hoa ở địa phương.

Thị trưởng Eileen Wang đã từ chức. Ảnh: Los Angeles Times

Bà Wang, người được bầu vào hội đồng thành phố Arcadia vào tháng 11/2022, đã tuyên bố từ chức thị trưởng vài giờ sau khi thỏa thuận nhận tội được công bố. Các quan chức ở Arcadia, một thành phố có khoảng 54.000 dân ở bang California, đã nói với tờ Los Angeles Times rằng bà Wang hành động như vậy trước khi đắc cử ghế thị trưởng.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một người được cho là quan chức Trung Quốc đã liên lạc với bà Wang và những người khác trong một cuộc trò chuyện được mã hóa trên mạng xã hội WeChat vào tháng 6/2021 và cung cấp các bài báo đã được soạn sẵn.

Chỉ trong vài phút, bà Wang đã đăng bài báo lên trang US News Center và trả lời quan chức Trung Quốc bằng một đường dẫn đến bài báo trên trang web. Những người khác trong nhóm trò chuyện cũng làm tương tự. Quan chức Trung Quốc trả lời: “Nhanh quá, cảm ơn mọi người”.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tháng 11/2021, bà Wang đã liên lạc với John Chen, một thành viên cấp cao của tình báo Trung Quốc. Bà Wang đã yêu cầu Chen đăng một bài báo từ trang web US News Center. Tháng 11/2024, Chen, người đến từ Chino, California, đã nhận tội làm gián điệp bất hợp pháp cho Trung Quốc và âm mưu hối lộ quan chức nhà nước. Người này bị kết án 20 tháng tù giam.