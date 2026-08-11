Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 7 vừa qua đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng 6 và tăng 6% so với tháng 7/2025.

Trong số này có 25.190 xe du lịch, 7.888 xe thương mại và 629 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng tới 20%, trong khi xe thương mại giảm 17% và xe chuyên dụng tăng 10%.

Lượng bán ra của thị trường ô tô tăng nhẹ tháng thứ hai liên tiếp. Nguồn số liệu: VAMA

Riêng các thành viên VAMA bán được 25.246 xe trong tháng 7, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng tăng 4% so với tháng trước. Trong đó, xe du lịch đạt 17.783 chiếc, tăng 14% so với tháng 6; xe thương mại đạt 5.821 chiếc, giảm 9%.

Xét cơ cấu nguồn gốc xe trên toàn thị trường ô tô Việt Nam (gồm các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô không thuộc VAMA), ô tô lắp ráp trong nước đạt doanh số 13.798 xe, tăng 7% so với tháng 6.

Trong khi đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được 19.909 xe, tăng 9%. Như vậy, xe nhập khẩu tiếp tục chiếm phần lớn lượng xe bán ra trên toàn thị trường trong tháng 7.

Xe nhập khẩu tiếp tục chiếm ưu thế trước xe sản xuất lắp ráp trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt mức tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ô tô du lịch tăng 9%, xe thương mại tăng 22% và xe chuyên dụng tăng tới 82%.

Nếu chỉ tính các thành viên VAMA, tổng lượng xe bán ra trong 7 tháng đạt 175.007 chiếc, tăng 11% so với 157.146 xe cùng kỳ năm ngoái. Xe du lịch đạt 118.104 chiếc, tăng 9%; xe thương mại đạt 44.313 chiếc, tăng 6%. Riêng nhóm xe tải tăng 13%, trong khi xe buýt giảm 35%.

Một điểm sáng khác là xe hybrid. Nhóm xe này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi bán được 1.636 xe trong tháng 7, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm 30% so với tháng trước. Sau 7 tháng, các thành viên VAMA đã bán 12.501 xe hybrid, tăng 76% so với mức 7.112 xe của cùng kỳ năm 2025.

Về nguồn gốc, xe nhập khẩu tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể so với xe lắp ráp trong nước. Tính đến hết tháng 7, doanh số xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 98.121 chiếc, tăng 6% so với năm 2025; trong khi đó xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 123.419 chiếc, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, số liệu trên chỉ phản ánh một phần sức mua ô tô của người Việt. Ngoài các thành viên VAMA và các đơn vị nhập khẩu, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.