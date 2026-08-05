Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 75.091 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 7/2026. Con số này giảm nhẹ 0,3% so với tháng 6 (với 75.309 chiếc) nhưng vẫn ở mức cao.

Trong đó, lượng ô tô lắp ráp trong nước xuất xưởng trong tháng 7 vừa qua là 45.100 chiếc, giảm 9,3% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 20,0% so với tháng 7/2025.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 325.400 chiếc xe mới, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Ô tô nhập khẩu tăng lên mức cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước sụt giảm, ô tô nhập khẩu trong tháng 7 vừa qua đã vọt tăng lên 29.991 chiếc với tổng giá trị 597 triệu USD. Đây là số lượng xe nhập khẩu cao kỷ lục trong một tháng trong nhiều năm trở lại đây.

Con số này tăng tới 17,1% về lượng và tăng 3,1% về giá trị so với tháng trước (với 25.609 chiếc, giá trị 579 triệu USD - theo Cục Hải quan). Còn nếu so với tháng 7/2025, ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng tới 59,8% về lượng và 40,8% về giá trị.

Cũng theo số liệu thống kê, ước tính đã có 178.223 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 với tổng giá trị kim ngạch đạt 3,456 tỷ USD, tăng 46,7% về lượng và 30,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

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