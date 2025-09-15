Những hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố cho thấy biến thể sedan của mẫu Toyota Corolla 2026 sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “đầu búa” mới của Toyota, nổi bật ở cụm đèn pha chữ C mảnh, lưới tản nhiệt liền khối cùng cản trước được thiết kế lại hoàn toàn, tương tự các mẫu xe khác như Toyota Camry, Prius, C-HR và RAV4.

Toyota Corolla 2026 có phần đầu xe được thiết kế như người anh Camry. Ảnh: ChinaEV Home

Trong khi đó, phần lớn kiểu dáng thân xe bao gồm cửa, chắn bùn và nóc xe vẫn được giữ nguyên. Ở phía sau, Toyota Corolla 2026 nhận được những thay đổi nhẹ nhàng hơn với cản sau, nắp cốp và đèn hậu mới. Dù vậy, những thay đổi ở phía sau ít rõ rệt hơn và không mang lại sự khác biệt rõ ràng như ở đàn anh Camry.

Chiến lược này không phải lần đầu Toyota áp dụng. Trước đó, Toyota Camry, RAV4 và thậm chí cả Hilux thế hệ mới đều sử dụng cấu trúc khung gầm và cabin cũ, chỉ thay đổi toàn diện ở ngoại thất và một chút nội thất để tiết kiệm chi phí phát triển.

Nội thất của Toyota Corolla 2026 chưa được tiết lộ trong các hình ảnh do MIIT đăng tải. Tuy nhiên, danh sách trang bị có thể sẽ được cập nhật với một số tính năng mới. Toyota có thể sẽ tập trung vào việc giới thiệu một khoang lái cao cấp hơn, công nghệ tiên tiến hơn, tương tự như Camry thế hệ mới.

Phần đuôi xe của Toyota Corolla 2026 không có sự khác biệt lớn, giống như phần đầu xe. Ảnh: ChinaEV Home

Toyota Corolla sedan hiện bán tại Trung Quốc có đôi chút khác biệt so với các thị trường còn lại, nhưng về cơ bản, thiết kế phần khung thân xe gần như giống hệt. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin lần cập nhật lớn này nhiều khả năng cũng được triển khai ở cả bản hatchback và wagon ở các thị trường khác, với tùy biến riêng theo từng khu vực.

Các tùy chọn hệ truyền động đối với biến thể sedan của Toyota Corolla 2026 tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giống như trước đây. Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 148 Nm. Lựa chọn thứ 2 là động cơ xăng tăng áp 1.2L công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 185 Nm. Cả hai đều kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Ngoài ra, Toyota Corolla sedan tại Trung Quốc cũng có tùy chọn hệ truyền động hybrid 1.8L kết hợp cùng mô-tơ điện cho tổng công suất 122 mã lực đi kèm với hộp số e-CVT.

Mẫu Toyota Corolla thế hệ hiện tại, ra mắt từ năm 2018 trên nền tảng khung gầm TNGA-C, đang bước vào giai đoạn kết thúc vòng đời sản phẩm kéo dài 7 năm thường thấy ở các thế hệ xe nhỏ gần đây. Việc Toyota tái sử dụng khung gầm, tập trung vào đổi mới thiết kế và công nghệ, cho thấy hãng đang ưu tiên phân bổ chi phí cho cả dòng xe động cơ đốt trong lẫn các dự án xe điện trong tương lai.

