Các bác sỹ tư vấn cách điều trị các bệnh về mắt cho Nhân dân xã Lóng Phiêng, Sơn La: (Ảnh: Quang Quyết)

Tại Chương trình, các bác sỹ của Bệnh viện mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc đã khám các bệnh về mắt, đo thị lực và trao tặng thuốc rửa mắt, vitamin A, D, bánh kẹo, sữa cho gần 150 hộ dân. Các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Chiềng Tương cắt tóc miễn phí cho người dân và các em học sinh ở xã Lóng Phiêng. Ban Tổ chức cũng trao 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; trao tặng 30 chăn ấm cho các hộ nghèo.

Em Tếnh Thị Kim Oanh, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học xã Chiềng Tương chia sẻ, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù nhà cách xa trường nhưng hàng ngày em vẫn miệt mài đi bộ tới lớp. Hôm nay, em rất vui vì nhận được món quà là một chiếc xe đạp, đây là điều mà em ước mơ từ lâu. Em sẽ cố gắng học tập tốt, mai sau trở thành người có ích để không phụ lòng bố, mẹ, thầy, cô giáo và các bác, các cô, chú trong đoàn thiện nguyện đã trao tặng em phần quà thiết thực hôm nay.

Được tặng quà trong dịp này người dân bày tỏ sự phấn khởi và xúc động, bà con mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều đoàn thiện nguyện đến trao tặng các phần quà ý nghĩa để giúp đỡ Nhân dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới như xã Lóng Phiêng, tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập và trao tặng chăn ấm, cắt tóc miễn phí cho người dân xã Lóng Phiêng (Ảnh: Quang Quyết)

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, tấm lòng hảo tâm của đoàn thiện nguyện Bệnh viện mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đối với Nhân dân của xã biên giới Lóng Phiêng.

Sau chuyến thiện nguyện tại xã Lóng Phiêng, đoàn sẽ đến thăm khám mắt, tặng quà cho Nhân dân và học sinh xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.