Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát quỹ đất trước 10/12, các sở, ngành xử lý vướng mắc mặt bằng trước 15/12 để đẩy nhanh đầu tư bãi đỗ xe.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát quỹ đất, tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án bãi đỗ xe trên địa bàn ngay trong tháng 12/2026.

Hà Nội đang thiếu hụt bãi đỗ xe. Ảnh minh họa: Đình Thành

UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng phải kiểm tra các dự án chậm triển khai, báo cáo trước ngày 30/11; tổng hợp vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phối hợp Sở Tài chính đề xuất xử lý. Cơ quan này cũng chọn dự án cấp thiết tại khu vực khó thu hút đầu tư xã hội hóa để đề xuất dùng ngân sách nhà nước.

Trong tháng 12, Sở Xây dựng phối hợp UBND các xã, phường, tập trung khu vực từ Vành đai 3 trở vào, công khai danh mục bãi đỗ xe cần đầu tư năm 2027 và giai đoạn 2027-2030.

Trước ngày 31/12, Sở Xây dựng rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, đề xuất bổ sung vị trí phù hợp, loại bỏ vị trí không khả thi, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và quy hoạch đường sắt đô thị; cập nhật vào quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành trước ngày 15/12 việc rà soát vướng mắc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại các dự án bãi đỗ xe, kể cả loại hình kết hợp thương mại, dịch vụ; đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị sửa đổi quy định.

UBND các xã, phường phải rà soát nhu cầu giao thông tĩnh, quỹ đất trước ngày 10/12, gửi kết quả về Sở Xây dựng; đồng thời bố trí nguồn lực, phối hợp tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh dự án theo phân cấp.