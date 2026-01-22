Bác sĩ Trần Văn Thụ, công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội, cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rách gân vai do chơi pickleball. Bệnh nhân là nam giới, 40 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, từng tập gym nhiều năm nên thể lực khá tốt.

Khoảng 6 tháng trước, người đàn ông này chuyển sang chơi pickleball và nhanh chóng “nghiền” môn thể thao mới. Gần như ngày nào anh cũng dành từ 2-3 giờ để ra sân.

Một tháng trước khi nhập viện, vai phải của anh bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ, thoáng qua. Nghĩ đau do vận động nhiều hoặc thay đổi thời tiết nên anh chủ quan, không đi khám.

Giáp Tết Dương lịch, khi công ty tổ chức giải pickleball, anh lập tức đăng ký tham gia. Sau giải đấu, cơn đau vai của người bệnh trở nên dữ dội hơn, tăng rõ rệt khi vận động, đặc biệt là các động tác nâng tay, dạng tay và xoay khớp vai gần như không thể thực hiện. Những cơn đau “thấu xương” buộc anh phải đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị rách bán phần gân cơ trên gai, một trong những gân quan trọng của khớp vai, thường bị tổn thương khi phải thực hiện các động tác đánh bóng lặp lại với cường độ cao.

Hình ảnh siêu âm so sánh gân trên vai hai bên, bên phải các thớ gân bị mất, bên trái bình thường. Ảnh: Văn Thụ

Bác sĩ Thụ cho biết, với những trường hợp chấn thương tương tự, bệnh nhân thường được điều trị nội khoa, theo dõi trong khoảng 3 tháng hoặc can thiệp tối thiểu như tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) để hỗ trợ gân nhanh hồi phục.

Trong thời gian này, người bệnh bắt buộc phải nghỉ ngơi, tránh hoàn toàn các hoạt động thể thao mạnh. Nếu sau 3 tháng tổn thương không phục hồi, phẫu thuật có thể là lựa chọn cần thiết nếu người bệnh muốn tiếp tục chơi thể thao.

“Ở trường hợp này, chúng tôi đã điều trị bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu và yêu cầu người bệnh nghỉ ngơi, không chơi thể thao trong 3 tháng để tránh làm tổn thương tiến triển nặng hơn”, bác sĩ Thụ thông tin.

Môn thể thao ít va chạm nhưng không ít rủi ro

ThS.BS Nhâm Quang Trường, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết thêm, pickleball đang được nhiều người, đặc biệt là nhóm trung niên, lựa chọn vì nghĩ rằng đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít va chạm.

Tuy nhiên, trên thực tế, pickleball đòi hỏi người chơi phải di chuyển ngang nhanh, đổi hướng liên tục, kết hợp các động tác đánh bóng bằng tay với biên độ khá lớn. Vì vậy, nguy cơ chấn thương không chỉ giới hạn ở chân mà còn có thể xảy ra ở cổ tay, khuỷu tay và đặc biệt là khớp vai, nơi chịu lực xoay và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đặc biệt, ở nhóm người trung niên, hệ thống dây chằng, gân và sụn khớp đã bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa, độ đàn hồi giảm. Khi phải chịu các lực xoắn, vặn mạnh và đột ngột, nguy cơ tổn thương sẽ cao hơn so với người trẻ. Nguy cơ này càng gia tăng nếu người chơi không khởi động kỹ, sử dụng giày dép không phù hợp với mặt sân hoặc chơi kéo dài với cường độ cao.

Theo bác sĩ Trường, việc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau âm ỉ, sưng nhẹ hay hạn chế vận động có thể khiến tổn thương tiến triển nặng, dẫn đến viêm mạn tính, rách gân, tổn thương sụn thứ phát, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động của người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh chấn thương, người chơi pickleball cần khởi động kỹ toàn bộ các khớp, không chỉ khớp gối, cổ chân, khớp háng mà cả cổ tay, khuỷu tay và khớp vai. Trong quá trình chơi, bạn nên hạn chế các động tác xoay vặn đột ngột, điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp với thể trạng.

Ngoài ra, khi đã xuất hiện sưng đau khớp hoặc đau kéo dài, người chơi cần đi khám sớm để đánh giá chính xác mức độ tổn thương và điều trị kịp thời. Nếu tiếp tục vận động mạnh và sai tư thế, những tổn thương viêm nhỏ ban đầu có thể tiến triển thành chấn thương nặng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng vận động.