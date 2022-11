Hơn 2.900 công trình chưa nghiệm thu PCCC ở Hà Nội cần lấy Sở Nội vụ làm gương

Trước đó, sau hơn 24 giờ bị tạm đình chỉ hoạt động, chiều 25/11, Công an quận Hoàn Kiếm thông báo trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội đã đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong thông báo, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, qua kiểm tra nhận thấy trụ sở cơ quan Sở Nội vụ đã tiến hành khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy để đi vào hoạt động.