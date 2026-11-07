Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương, chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Cụ thể, Chủ tịch nước bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong cũng được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Chung, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án hình sự Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong; trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Quang Chung.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống VKSND và trong Quân đội.

Những năm qua, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo VKSND tối cao nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác kiểm sát, cải cách tư pháp trong Quân đội.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị các ông Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Quang Chung cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả đã đạt được, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành và việc tổ chức triển khai thi hành các đạo luật mới trong toàn hệ thống Viện Kiểm sát Quân sự. Ông lưu ý cần chủ động, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Quân đội, gắn với yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng, giao phó trọng trách mới.

Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo VKSND tối cao và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp và chuyển đổi số. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.