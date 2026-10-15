Đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra trong 10 ngày về án cờ bạc, thuế, tài chính và các vụ việc tạm đình chỉ tại Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin cho biết sáng 15/10, đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự của lực lượng Cảnh sát điều tra làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào chuyên đề phòng, chống tội phạm về cờ bạc; tội phạm liên quan mua bán hóa đơn, thuế, tài chính; việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo kế hoạch, đoàn làm việc trong 10 ngày, từ 15/10 đến 28/10.

Đối với lĩnh vực cờ bạc, đoàn sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, triển khai, quán triệt; công tác tham mưu, xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và kết quả phòng ngừa, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đoàn cũng kiểm tra công tác điều tra, xử lý tội phạm về mua bán hóa đơn, vi phạm thuế, tài chính.

Một nội dung khác là việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc đang tạm đình chỉ của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh và công an cấp xã.