Tác dụng của thịt trắng

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Ngọc Lan, Phòng khám tư vấn dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3, bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người, nên thịt nếu được kiểm soát thú y và nấu chín kỹ vẫn an toàn để sử dụng. Dù vậy, tâm lý lo ngại khiến nhiều người chuyển sang các loại thịt trắng như gà, vịt, cá, hải sản.

Bác sĩ Lan cho biết, điểm khác biệt chính giữa thịt trắng với thịt đỏ (bò, lợn, cừu…) là hàm lượng myoglobin thấp hơn, nên màu thịt nhạt hơn và thường ít chất béo bão hòa. Nhờ đó, thịt trắng là nguồn protein nạc dễ tiêu hóa, ít gây gánh nặng chuyển hóa, có lợi cho tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Đặc biệt cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích còn giàu axit béo omega-3, giúp phát triển não bộ và bảo vệ hệ tim mạch.

Thịt gà là nhóm thịt trắng. Ảnh: P.T.

Đối với trẻ em, nhất là giai đoạn ăn bổ sung 6-23 tháng, thực phẩm nguồn động vật như thịt, cá, trứng, sữa có vai trò rất quan trọng vì cung cấp sắt, kẽm, vitamin B12 - những vi chất khó thay thế bằng thực vật. Thịt trắng mềm, dễ nhai nuốt, ít xơ, thích hợp để tập ăn. Khi chọn cá cho trẻ, nên ưu tiên loại ít thủy ngân như cá hồi, cá tuyết, rô phi, tôm, vừa an toàn vừa giàu dưỡng chất.