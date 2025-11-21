Cách làm thịt rang cháy cạnh mềm ngon và không bị khô Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn quen thuộc của người dân Bắc Bộ. Dù là món ăn dân dã, đơn giản nhưng lại luôn nằm trong danh sách các món ngon từ thịt lợn được nhiều người ưa chuộng để đổi bữa cho gia đình, nhất là vào ngày trời lạnh. Để có món thịt rang cháy cạnh ngon, bạn nên chọn mua những miếng thịt có màu hồng tươi, thịt có độ đàn hồi cao, khi dùng tay nhấn vào không để lại vết lõm. Thịt tươi sẽ săn chắc, màu sắc đều, không chảy nhớt và không có mùi khó chịu. Xem ngay: Cách làm thịt rang cháy cạnh mềm ngon và không bị khô Thịt rang cháy cạnh là món dễ chế biến, lại ngon, kết hợp thưởng thức cùng cơm nóng và canh hoặc rau muống luộc đều ngon. Ảnh: Vân Lala

Cách làm thịt lợn rim nước mắm, ăn một lần nhớ mãi Thịt lợn rim nước mắm là một trong những món ngon từ thịt lợn có cách chế biến đơn giản, không tốn nhiều thời gian và công sức nhưng hương vị hấp dẫn, ăn kèm cơm nóng rất ngon. Khi ăn, bạn có thể cảm nhận thịt lợn mềm mọng, có vị ngọt dịu tự nhiên và đậm đà vị mắm. Trong quá trình nấu món này, bạn có thể không cần cho dầu mỡ hay nước mà chỉ cần đậy vung khi rim. Vì thịt lợn đậy vung khi rim sẽ tiết ra nước và làm chín thực phẩm. Xem ngay: Cách làm thịt lợn rim nước mắm, ăn một lần nhớ cả đời

Cách làm thịt kho tàu mềm, thơm ngon đậm đà cho bữa cơm gia đình Nếu như thịt kho tàu miền Nam được nấu khá nhiều nước, vị nhạt, thịt mềm rục thì thịt kho tàu miền Bắc thường có nước sóng sánh màu hổ phách, vị đậm đà. Đây là món ăn quen thuộc trong mâm cơm thường ngày của nhiều gia đình Việt và đặc biệt xuất hiện phổ biến vào ngày Tết. Món thịt kho tàu kho 2 lần lửa thì thịt sẽ thơm ngon, lên màu đẹp hơn. Ảnh: Trang Tura Thịt kho tàu có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2-3 ngày. Khi đến giờ ăn, bạn chỉ cần nấu thêm vài phút hoặc cho vào lò vi sóng, thịt sẽ ngon như vừa mới nấu. Thịt kho tàu có thể ăn kèm với các loại bánh chưng, bánh tét hoặc ăn với cơm nóng trong bữa ăn hàng ngày đều rất ngon. Xem ngay: Cách làm thịt kho tàu mềm, thơm ngon đậm đà cho bữa cơm gia đình

Cách làm thịt kho củ cải trắng đơn giản, ngon khó cưỡng Ngoài những cách chế biến truyền thống, thịt lợn kho củ cải trắng cũng là món ăn lạ miệng, dễ nấu, lại hao cơm, người già hay trẻ nhỏ đều có thể thưởng thức. Món thịt kho củ cải đạt yêu cầu là thịt lợn mềm và hơi béo, củ cải kho vừa chín tới, vẫn còn giòn ngọt và thấm đượm gia vị. Thịt lợn kho củ cải trắng cực kì bắt mắt, dậy mùi thơm nức từ hành lá và tiêu xay. Món này ăn kèm với cơm sẽ rất ngon. Xem ngay: Cách làm thịt kho củ cải trắng đơn giản, ngon khó cưỡng Thịt kho củ cải có độ mềm, béo ngậy của thịt lợn kết hợp cùng vị giòn ngọt của củ cải bổ dưỡng. Ảnh: Gấu bông