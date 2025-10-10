Từ đầu tháng 10, nhiều tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang (cũ), Bắc Ninh và Lạng Sơn ghi nhận mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nghiêm trọng và mất điện trên diện rộng. Hàng trăm nghìn hộ dân gặp khó khăn khi thiết bị điện tử bị ngấm nước hoặc không có điện để sạc pin, liên lạc.

Trước tình hình này, hệ thống bán lẻ CellphoneS đã triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng. Theo đó, người dân có thể mang điện thoại, máy tính, laptop bị ngấm nước sau lũ đến cửa hàng của chuỗi tại địa phương để sấy khô hoàn toàn miễn phí.

Nhân viên cửa hàng CellphoneS sửa máy cho người dân tại Thái Nguyên. Ảnh: CellphoneS

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Lạc Huy - Giám đốc Truyền thông CellphoneS, cho biết những thiết bị hư hỏng nặng sẽ được chuyển về Hà Nội để sửa chữa, hoặc hỗ trợ lên đời máy mới với giá ưu đãi. “Chúng tôi mong góp phần nhỏ giúp người dân sớm khôi phục liên lạc, học tập và làm việc”, ông nói thêm.

Tại Thái Nguyên, các cửa hàng CellphoneS đã bật máy phát điện hoạt động cả ngày, phục vụ người dân sạc điện thoại và laptop miễn phí. Hôm qua (9/10), cửa hàng tiếp nhận khoảng 50 trường hợp và tỷ lệ cứu sống máy vào khoảng 75%.

Ông Huy dự kiến mỗi ngày hỗ trợ khoảng 200 – 300 lượt khi mọi người biết đến nhiều hơn. Trong trường hợp số ca tăng mạnh, công ty sẽ tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Từ hôm nay, hệ thống mở rộng chương trình sang Bắc Giang (cũ), Bắc Ninh và Lạng Sơn - những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ. Đội kỹ thuật của Điện Thoại Vui - đơn vị sửa chữa thuộc CellphoneS - sẽ khởi hành từ Hà Nội và có mặt tại các địa phương để kịp thời hỗ trợ.

Cùng với các chuỗi cửa hàng lớn, một số cửa hàng nhỏ lẻ cũng triển khai chương trình sấy, sửa điện thoại rơi nước miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng, giúp giảm nhẹ thiệt hại trong đợt mưa lũ. Nhiều tiểu thương thông báo giảm giá mạnh các mặt hàng thiết yếu như đèn pin, sạc dự phòng, túi chống nước, thậm chí tặng miễn phí cho các đoàn cứu trợ.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ qua các chương trình sấy khô điện thoại miễn phí hay giảm giá sạc dự phòng. Ảnh chụp màn hình.

Từ những thiết bị được sấy khô đến pin được sạc sáng đèn, các cửa hàng, tiểu thương nói trên cho thấy sức mạnh của tinh thần tương trợ – khi công nghệ không chỉ phục vụ đời sống, mà còn góp phần hàn gắn sau thiên tai.