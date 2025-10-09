Từ trải nghiệm cá nhân đến ứng dụng cứu hộ thiên tai

“Tuần trước, mình kẹt xe 5 tiếng ở Trần Duy Hưng nên nảy ra ý tưởng làm một bản đồ để trực quan hoá tình hình giao thông”, Huân kể lại.

Trong lúc chờ, anh mở laptop trong xe và lập tức viết phiên bản đầu tiên của vntraffic.app. Ứng dụng được thiết kế để người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng tắc đường và ngập lụt, dựa trên dữ liệu tổng hợp từ mạng xã hội.

Lập trình viên nói ý tưởng này bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân. “Mỗi lần kẹt xe, mình hay bảo vợ mở radio nghe tin giao thông, nhưng nhiều khi radio đã nói qua mất. Mình muốn có một công cụ cập nhật nhanh và tự động hơn”.

Từ đó, anh cùng nhóm bạn thu thập dữ liệu từ nhiều kênh, đặc biệt là các bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời thử nghiệm phân tích hình ảnh từ camera giao thông để đánh giá tình hình.

Bản đồ cứu hộ lũ lụt được Từ Tất Huân và Mai Anh hoàn thành ngay trong đêm 7/10. Ảnh: Du Lam

Đêm 7/10, khi Thái Nguyên ngập sâu, Huân nhận được tin nhắn của bạn mình - Mai Anh, chuyên gia phát triển sản phẩm AI - về tình hình khẩn cấp tại đây.

Cảm giác xúc động và “bất lực” khi ngồi một chỗ mà không thể giúp gì mọi người đã thôi thúc Huân quyết định phát triển nhanh sản phẩm trong đêm để sáng hôm sau có thể hoạt động.

“Hai chị em quyết định chỉnh sửa app vntraffic thành phiên bản hiển thị vị trí các điểm cần cứu hộ”, anh kể.

Từ 11h đêm đến 3h sáng, họ hoàn thiện thongtincuuho.org - một website thu thập dữ liệu từ các bình luận, bài đăng trên mạng xã hội, tự động gắn tọa độ và hiển thị lên bản đồ.

Quá trình này được giúp sức nhờ các công cụ AI mà theo Huân, nếu không có công nghệ này, nhóm sẽ cần rất nhiều nhân lực - khoảng 10-20 người - để tổng hợp và phân loại thông tin trong thời gian dài.

“Do quy định về mạng xã hội, người dùng không thể đăng tin trực tiếp lên trang web. Thay vào đó, hệ thống sẽ quét, lọc và đẩy dữ liệu cần thiết lên bản đồ”, Huân nói.

Ngay sau khi ra mắt, website ghi nhận khoảng 3.000 người dùng, còn bản đồ tắc đường và ngập lụt trước đó đạt 4.000 người dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, Huân thừa nhận hai sản phẩm được xây dựng gấp rút nên “chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của mọi người”.

Doanh nghiệp công nghệ trong nước chung tay

Khó khăn lớn nhất hiện nay, theo Huân, là chi phí vận hành. “Phí máy chủ và bản đồ Google khá cao”, anh thừa nhận. Sau khi thông tin về dự án được lan truyền, Công ty Ứng dụng Bản Đồ Việt (Vietmap) đã chủ động liên hệ để hỗ trợ dữ liệu bản đồ và hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện Vietmap cung cấp bản đồ nền Basemap và công cụ tích hợp cho nhóm phát triển nhằm đảm bảo tốc độ truy cập ổn định khi lượng người dùng tăng cao. Hạ tầng API bản đồ đáp ứng hàng triệu lượt truy cập, không bị gián đoạn trong khi sử dụng.

Một lợi thế của Vietmap so với bản đồ quốc tế là dữ liệu được thu thập, cập nhật thủ công và định kỳ, nhờ đó, đảm bảo độ chính xác cao ở từng xã, thôn, đặc biệt là các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Công ty cũng cung cấp dữ liệu hành chính mới nhất, giúp hệ thống cứu hộ xác định đúng vị trí cần hỗ trợ, tránh nhầm lẫn địa danh.

Theo đơn vị này, việc hỗ trợ những dự án công nghệ phục vụ cộng đồng là một phần trong định hướng phát triển công nghệ bản đồ “do người Việt, vì cộng đồng Việt”.

Về phía Từ Tất Huân, anh mong muốn nhận được nguồn tin xác thực, chính thống để thông tin trên bản đồ chính xác hơn. Đồng thời, người dân có thể được hướng dẫn cách sử dụng, đăng tin để hệ thống kéo dữ liệu về xử lý.

Hiện nay, website đã được cập nhật để hiển thị thông tin cứu hộ tại 6 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Nội.

Huân cho biết anh sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng cả hai nền tảng. “Nhóm đang chuẩn bị sẵn để khi có bất kỳ địa phương nào cần cứu hộ, ứng dụng đã có đủ chức năng cần thiết”, anh nói.

Còn theo đại diện Vietmap, “công nghệ bản đồ có thể trở thành công cụ hữu ích giúp giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao khả năng phản ứng của cộng đồng trước biến động”.