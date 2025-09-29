XEM CLIP:

Sau những tiếng gió rít từng hồi trong đêm bão số 10, căn nhà của gia đình bà Lê Thị Hiển (63 tuổi), thôn Hảo Năm, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa đã bị sập hoàn toàn.

Đứng từ xa nhìn ngôi nhà tan hoang, bà Hiển không kìm được nỗi lo lắng: “Giờ không biết vợ chồng tôi sẽ ở đâu, ăn gì. Sau bão, lấy đâu ra tiền để dựng lại nhà và mua sắm đồ đạc phục vụ sinh hoạt”.

Theo bà Hiển, từ nhỏ đến nay, bà chưa từng chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như vậy. Ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố, thế nhưng chỉ sau những tiếng gió rít dữ dội, toàn bộ nhà chính, bếp và chuồng trại đã đổ sập.

Ngôi nhà của gia đình bà Hiển bị đổ sập, tốc mái. Ảnh: Lê Dương

Khoảng 3 giờ sáng 29/9, khi vợ chồng bà đang ngủ thì nghe tiếng gió xô mạnh vào cửa, tiếp đó là những tràng gió rít liên hồi. Mái tôn, mái ngói lần lượt bị hất tung, tường nứt toác rồi sụp xuống.

“Khi gió rít mạnh, mái tôn trước nhà bay hết, vợ chồng tôi vội chạy vào buồng vì sợ tường sập vào người. Chỉ một lúc sau, tiếng ầm vang lên, toàn bộ nhà bếp đổ sập. Chúng tôi bỏ chạy ra ngoài thoát thân thì cũng là lúc nhiều hộ dân xung quanh bị gió quật tốc mái, sập tường”, bà Hiển kể.

Bà Hiển không dám về lại nhà mình vì sợ nhà có thể bị đổ sập tiếp bất cứ lúc nào. Ảnh: Lê Dương

Ngôi nhà chính của bà bị sập một nửa, toàn bộ mái tôn hư hỏng. Nhà bếp đổ sập hoàn toàn, đồ đạc trong gia đình bị gió cuốn bay, hư hỏng nặng.

“Bão làm sập nhà, vợ chồng tôi chỉ kịp chạy ra ngoài, không mang theo được gì. Tivi, tủ lạnh, đồ dùng trong gia đình đều hỏng hết. Gạo ướt sạch, không còn gì để ăn. Mấy chục con gà, vịt nuôi để bán cũng chết và bay đi hết khi chuồng sập. Giờ vợ chồng tôi không dám quay lại nhà vì sợ sập tiếp bất cứ lúc nào. Chúng tôi già rồi, chẳng biết còn sức mà dựng lại nữa không”, bà Hiển nói.

Bên trong căn nhà bị gió bão làm hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

Gần đó, gia đình ông Vũ Văn Chương cũng chịu cảnh tương tự. Ngôi nhà 3 tầng kiên cố của ông bị gió quật bay toàn bộ mái hiên chỉ trong một đêm. Khoảng 3h sáng, mái cửa hàng bị thổi bay, tường rung lắc rồi nứt toác.

“Tôi cùng các con chỉ kịp chạy ra ngoài. Vừa thoát thân thì cả mảng tường đổ ập xuống. Gia đình buôn bán đồ gỗ, nay hư hỏng hết, thiệt hại cả tỷ đồng. Tôi đã trải qua nhiều cơn bão, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này. Cả làng khóc. Người mất nhà, người mất tài sản. Bà con nghèo, tích cóp cả đời mới xây được ngôi nhà, vậy mà bão chỉ cuốn một đêm là trắng tay”, ông Chương nghẹn giọng.

Nhà bếp bị sập hoàn toàn. Ảnh: Lê Dương

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú cho biết, dù bão số 10 không đổ bộ trực tiếp, nhưng hoàn lưu với gió mạnh, mưa lớn và lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều công trình, nhà cửa bị tốc mái, sập đổ; cây cối, cột điện gãy khiến giao thông ách tắc, mất điện trên diện rộng. Một số người bị thương, trong đó có một trường hợp tử vong do công trình sập.

Hiện chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung cứu chữa người bị thương, khắc phục công trình hư hỏng và hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Sập mặt đường lên cầu trên quốc lộ ở xã miền núi Thanh Hóa



Chiều 29/9, thông tin từ UBND xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, tại cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16 đã xảy ra tình trạng lún sập ở đầu cầu. Cụ thể, tại lý trình Km89+580, bản Chung Sơn, phần chân mố cầu bị hư hỏng nặng, mặt đường nhựa dẫn lên đầu cầu phía tuyến đi xã Hiền Kiệt đã sập hoàn toàn. Nước sông Luồng đang lên cao. Ảnh: CTV Hiện địa phương đã lập 2 chốt trực ở hai bên để ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại.



Tương tự, tại cầu Quan Sơn (xã Quan Sơn) cũng xảy ra sụt lún móng, lan can hai bên cầu bị sập với tổng chiều dài khoảng 100m. Giao thông tê liệt hoàn toàn, chính quyền đã dựng rào chắn để đảm bảo an toàn. Mặt đường lên cầu Sơn Thủy bị sụt lún. Ảnh: CTV

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xã phải nắm chắc số hộ, số nhân khẩu, lên phương án di dời cụ thể đến từng thôn, từng hộ; Huy động tối đa lực lượng tại chỗ, lấy tinh thần “4 tại chỗ” làm nguyên tắc hành động, tuyệt đối không được chủ quan, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.