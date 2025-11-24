Giá trị dinh dưỡng của khoai lang

Giảng viên Lưu Quế Vinh ở Trung tâm Đào tạo Chuyên gia Dinh dưỡng Cộng đồng, Bộ môn Y học, Đại học Bắc Kinh, cho biết khoai lang là thực phẩm ít chất béo và ít calo. Hàm lượng protein, carbohydrate và chất béo trong khoai lang đều thấp trong khi lượng chất xơ dồi dào có khả năng ngăn quá trình chuyển hóa carbohydrate thành chất béo. Nhờ vậy, khoai lang hỗ trợ hiệu quả cho việc giảm cân và duy trì vóc dáng.

Không chỉ giàu chất xơ, khoai lang còn chứa một số khoáng chất và dưỡng chất có lợi cho tim mạch, bảo vệ độ đàn hồi của mạch máu và giảm tích tụ cholesterol trong máu. Khoai lang chứa lượng lớn β-carotene, có tác dụng bảo vệ thị lực; đồng thời thành phần lysine hỗ trợ quá trình tái tạo bình thường của tế bào biểu mô, mang lại lợi ích nhất định trong phòng và chống ung thư.

Khoai lang có nhiều lợi ích với sức khỏe như hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ máu. Ảnh: TVBS

Các tác dụng nổi bật của khoai lang

Theo TVBS, khoai lang mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe:

Giảm cân, giảm táo bón: Khoai lang giàu chất xơ, giúp hạn chế quá trình chuyển đường thành chất béo. Chất xơ cũng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ giảm táo bón và mang lại cảm giác no lâu.

Hạ đường huyết, giảm mỡ máu, hạ huyết áp: Chất xơ khi vào ruột có thể làm giảm hấp thu chất béo. Cùng với đó, khoáng chất trong khoai lang giúp duy trì sự đàn hồi của mạch máu, nhờ vậy mang lại đồng thời ba lợi ích: hạ đường huyết, giảm mỡ máu và giảm huyết áp.

Tăng cường miễn dịch: Lượng lysine trong khoai lang có thể ức chế sự phân hóa bất thường của tế bào biểu mô và giảm các gốc tự do, từ đó tăng cường hệ miễn dịch.

Bảo vệ thị lực: Vitamin A trong khoai lang giúp bảo vệ mắt, hỗ trợ cải thiện chứng quáng gà và duy trì thị lực khỏe mạnh.

Ba điều cần tránh khi ăn khoai lang

Giảng viên Lưu khuyến nghị khoai lang có thể được chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp, nướng hoặc nấu chung với rau củ. Tuy nhiên, do đặc tính dễ gây đầy hơi, khoai lang nên được ăn kèm với các loại ngũ cốc hoặc rau khác để giảm cảm giác khó chịu. Đồng thời, khoai lang cần được nấu chín hoàn toàn để đảm bảo dễ tiêu hóa.

Dưới đây là 3 điều không nên làm khi ăn khoai lang:

- Không ăn khoai lang sống: Tinh bột trong khoai lang sống rất khó được cơ thể hấp thu, dễ gây đầy bụng và khó tiêu.

- Không ăn quá nhiều: Trong quá trình tiêu hóa, khoai lang tạo nhiều khí; ăn quá mức có thể gây chướng bụng, đầy hơi và khó chịu.

- Không ăn khi đói: Khoai lang chứa nhiều đường. Nếu ăn lúc bụng rỗng, khoai lang có thể kích thích tiết axit dạ dày quá mức, gây cảm giác nóng rát hoặc đau tức vùng thượng vị.