Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả trứng cỡ lớn chứa khoảng 72 calo, 5g chất béo, dưới 1g carbohydrate và dưới 1g chất xơ, cùng 24mg canxi, 0,8mg sắt, 5,7mg magie, 66mg kali và 65mg natri. Một quả trứng luộc cỡ lớn cung cấp khoảng 6,28g protein, tương đương 13% giá trị dinh dưỡng cần thiết hằng ngày.

Thời điểm tốt nhất để bổ sung protein: Buổi sáng

Protein góp phần xây dựng cơ bắp, hỗ trợ duy trì các mô và nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Nhu cầu protein hằng ngày phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, giới tính, mức độ vận động và mục tiêu sức khỏe.

Theo The Science of Health, nếu bạn muốn tăng cường protein, buổi sáng là thời điểm phù hợp để ăn trứng. Protein trong trứng được hấp thụ tương đối chậm, duy trì cảm giác no và hạn chế đói, thèm ăn.

Ăn trứng vào buổi sáng giúp bạn hấp thụ protein tốt nhất. Ảnh: AI

Cách chế biến cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ protein. So với trứng sống, nhiệt từ quá trình nấu chín giúp cơ thể hấp thụ protein dễ dàng hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, lượng protein không thay đổi đáng kể giữa trứng luộc, trứng bác hay các cách chế biến khác.

Thời điểm tốt nhất để tăng cơ: Sau khi tập luyện

Với người tập luyện nhằm tăng cơ, ăn trứng sau khi tập hoặc vào cuối ngày có thể mang lại lợi ích.

Protein từ trứng hỗ trợ quá trình tổng hợp protein cơ, tức quá trình cơ thể xây dựng và phục hồi mô cơ sau vận động. Ăn trứng sau tập cũng góp phần bổ sung glycogen - nguồn đường dự trữ cung cấp năng lượng cho cơ bắp.

Không chỉ lòng trắng, lòng đỏ trứng cũng có giá trị đối với người muốn phát triển cơ. Lòng đỏ chứa chất béo lành mạnh và các dưỡng chất tham gia vào quá trình sản xuất hormone, vốn có vai trò trong xây dựng cơ bắp.

Thời điểm tốt nhất để kiểm soát cân nặng: Buổi sáng

Nhờ giàu protein nhưng tương đối ít calo, trứng thường được đưa vào chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu trên người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng cảm thấy ít đói và ít thèm ăn hơn. Họ cũng tiêu thụ ít calo hơn so với nhóm ăn bữa sáng giàu carbohydrate.

Bên cạnh đó, trứng là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, không khiến đường huyết tăng nhanh. Khi kết hợp với các thực phẩm giàu protein khác trong bữa sáng, trứng có thể hạn chế những biến động đường huyết.