Nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và lớp 12 năm học 2025-2026.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 11 làm bài kiểm tra 2 môn Ngữ văn và Toán. Đề kiểm tra được xây dựng theo quy định về cấu trúc, định dạng đề kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng từ năm 2025 của Bộ GD-ĐT.

Đối với học sinh lớp 12, các em làm bài kiểm tra Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn. Mỗi học sinh chọn 2 môn khảo sát trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tiếng Anh.

Với các môn ngoại ngữ gồm Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn.

Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ, các nhà trường không thu bất kỳ khoản kinh phí nào của học sinh tham gia kỳ khảo sát này.

Kết quả khảo sát là căn cứ để Sở và các nhà trường rà soát, điều chỉnh biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT. Điểm khảo sát không được sử dụng để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.